Jadranka turizam odgovorila na tvrdnje turistice: "Cijela Plaža Bellevue, uključujući plato, obuhvaćena je koncesijom"

Društvo Jadranka turizam d.o.o. reagiralo je na članak o turistici iz Norveške koja je tvrdila da su je s troje djece pokušali udaljiti sa središnjeg platoa Plaže Bellevue u uvali Čikat u Malom Lošinju. Iz Jadranka turizma ističu kako je stvoren pogrešan dojam o pravnom statusu toga dijela plaže te poručuju da važeća koncesija obuhvaća cijelu Plažu Bellevue, uključujući i sporni središnji plato.

Turistica tvrdila da su joj prijetili zaštitarima

Kako je prvotno objavio Index, a kasnije i naš portal prenio, Norvežanka je navela da je 20. srpnja na plažu stigla s troje djece te da je, prije ulaska na plato ograđen užetom, pitala hotelske djelatnike smije li koristiti taj prostor. Prema njezinim tvrdnjama, rekli su joj da je sunčalište javno i dostupno posjetiteljima.

Nakon toga im je, kako je ispričala, prišla žena koja je zatražila da napuste plato, tvrdeći da je riječ o privatnom prostoru hotela. Turistica je navela i da joj je više puta zaprijećeno pozivanjem zaštitara.

Prema informacijama koje je objavio Index, dva su zaštitara navodno turistici rekla da je sunčalište javno. Norvežanka je potom hotelu, Gradu Malom Lošinju, turističkoj zajednici i drugim nadležnim institucijama uputila pritužbu.

"Koncesija obuhvaća cijelu Plažu Bellevue"

Iz društva Jadranka turizam navode da takav dojam ne odgovara činjeničnom stanju. "Društvo Jadranka turizam d.o.o. nositelj je važeće i pravovaljane koncesije koja obuhvaća cjelokupni obuhvat Plaže Bellevue, uključujući i dio plaže koji se u članku opisuje kao središnji plato. Predmetni dio plaže sastavni je dio koncesijskog područja utvrđenog važećom Odlukom o dodjeli koncesije", naveli su u zahtjevu za objavu ispravka.

"U odgovoru dostavljenom podnositeljici pritužbe izričito je navedeno da društvo ima važeću koncesiju za cijeli obuhvat Plaže Bellevue", poručili su. Iz Jadranka turizma osvrnuli su se i na oznaku "Javna plaža Bellevue / Public Bellevue Beach", koja se nalazi u blizini predmetnog prostora.

Kako navode, ta oznaka ne znači da prostor nije obuhvaćen koncesijom niti da je izuzet od uvjeta korištenja koji su njome propisani. "Navedena oznaka označava da je plaža dostupna svim posjetiteljima pod jednakim uvjetima, odnosno da nije namijenjena isključivo hotelskim gostima. Plaža Bellevue uređena je plaža kojom se upravlja temeljem važeće koncesije, pri čemu su način korištenja i uvjeti pristupa uređeni odlukom o dodjeli koncesije i drugim važećim propisima", istaknuli su.

Dostavili izvadak iz odluke o koncesiji

Tvrde da je iz dokumenta kojeg posjeduju nedvojbeno vidljivo kako središnji plato čini sastavni dio koncesijskog područja kojim upravlja Jadranka turizam d.o.o.

Iz tvrtke zaključuju da su pojedini navodi i interpretacije iz prvotno objavljenog članka mogli stvoriti pogrešan dojam o pravnom statusu Plaže Bellevue i pravima koja proizlaze iz važeće koncesije, zbog čega su zatražili objavu ispravka radi potpunog i točnog informiranja javnosti.