Jadranka Kosor progovorila o mučnom djetinjstvu: "Tata je tukao mamu, a mene su djeca ismijavala i tukla"

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor otvoreno je progovorila o jednom od najtežih razdoblja svojeg života. Gostujući u podcastu „Mame kod Lane“, koji vodi glumica Lana Gojak Bajt, prisjetila se odrastanja obilježenog obiteljskim nasiljem, razvodom roditelja i životom bez oca, ali i vršnjačkog nasilja kojem je bila izložena već u najranijoj dobi.

Iako je javnost poznaje po dugogodišnjoj političkoj karijeri, Kosor je ovoga puta govorila o osobnim iskustvima koja su obilježila njezino djetinjstvo. Otkrila je da je brak njezinih roditelja od samog početka bio nesretan te da je njezina majka trpjela fizičko nasilje.

„Tata je tukao mamu i to je bio jedan tragičan brak zapravo od početka. Nakon šest mjeseci, kao dijete, dobila sam fras, u to vrijeme se to tako zvalo. Prepala sam se kao mala beba i morali su me poslati baki“, ispričala je.

Brak njezinih roditelja završio je kada je imala samo dvije godine. Nakon toga, kako je otkrila, više nikada nije vidjela oca.

„Taj brak se onda raspao kad sam imala samo dvije godine i od tada više nisam vidjela svog oca, dakle ja svog oca nikad nisam vidjela i ne pamtim ga“, kazala je bivša premijerka.

„Bila sam jedino dijete u razredu bez tate“

Nakon raspada obitelji odrastala je uz baku, dok je njezina majka živjela i radila u Međimurju. Zbog nemogućnosti dobivanja premještaja, majka joj se nije mogla odmah pridružiti, pa su ponovno počele živjeti zajedno tek nekoliko godina poslije.

„Znala sam da živim s bakom i znala sam da mi mama živi u Međimurju, dugo nije mogla dobiti premještaj. Tako da sam sa svojom mamom, mamom i bakom, počela živjeti kad sam imala sedam-osam godina“, prisjetila se Kosor.

Odrastanje u maloj sredini dodatno joj je otežavala činjenica da je bila dijete razvedenih roditelja, što je u to vrijeme izazivalo osude i nerazumijevanje okoline.

„Živjela sam u maloj sredini i bila sam zbog toga šikanirana, djeca su mi se rugala. Bila sam jedino dijete u razredu, kad smo krenuli u školu, bez tate, jedino dijete razvedenih roditelja i djeca su mi se rugala, ali su me i tukla“, ispričala je.