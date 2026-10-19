Jadranka Kosor: Političari se boje navijača

ivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je komentirala skandiranje dijela navijača Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, reakcije političara i odgovornost vlasti te deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade.

U Splitu su 15. listopada, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu, zabilježene skandalozne scene tijekom kortea Torcide prema stadionu. Dio navijača uzvikivao je antisemitske i nacističke parole, uključujući „Gazi, gazi, gazi Židove“, „Auschwitz, Auschwitz“ i „Ustani, Adolfe“, kao i ustaške slogane.

Pjevalo se sramotno i o Ani Frank, židovskoj djevojčici koja je umrla u nacističkom koncentracijskom logoru, a na čelu povorke nalazio se automobil s lijesom na kojem je pisalo Ajax. Događaji su izazvali osude u Hrvatskoj i inozemstvu, a policija je privodila navijače.

Govoreći o reakcijama na događaje u Splitu, voditeljica je kazala da bivši ministar pravosuđa, HDZ-ov Ivan Malenića, odgovornost pripisuje pojedincima, dok dio odgovornosti prebacuje na sudove, što su činili i drugi dužnosnici. U međuvremenu se oglasila i Torcida, koja se nije ispričala, nego je problematizirala postupanje medija i institucija. Kosor smatra da je neprihvatljivo odgovornost za takve događaje prebacivati na sudbenu vlast.

„Bilo bi jako pogrešno da ustraje ova haranga protiv treće vlasti, a to je sudbena vlast. Sad svi iz izvršne vlasti sav teret svih nemilih događaja svaljuju na sudbenu vlast i ja mislim da to uz ostalo i pokazuje prirodu vladanja jer takvi udarci po sudbenoj vlasti su teško prihvatljivi. Vratimo se na početak. Mislim da svjedočimo jednoj paradi, jednom vašaru licemjerja i cinizma u Hrvatskoj kad se nad događajima u Splitu, nad činjenicom da neki mladi ljudi skandiraju Adolfu i da govore odvratne i odurne rečenice o Ani Frank“, rekla je Kosor za N1.

„Cinizam i licemjerje“

Licemjerje vidi u tome što, kako je istaknula, vladajuću većinu čine i političari koji su ranije koristili ustaški pozdrav ili ga opravdavali, a sada osuđuju skandiranje Hitleru.

„Cinizam i licemjerje vidim u tome da oni kojima većinu drži čovjek koji pjeva Paveliću, koji se divi toj grobnici od zlata, da tu većinu čine ljudi koji su u sabornici izvikivali fašistički pozdrav 'Za dom spremni', sad govore da je neprimjereno skandirati Hitleru, ali se nisu javili kada se prošle godine skandiralo Juri Francetiću i Rafaelu Bobanu usred grada Zagreba, u glavnom gradu RH“, kazala je.

Podsjetila je i na reakciju ministra unutarnjih poslova nakon prošlogodišnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu na kojem se uzvikivao ustaški pozdrav, a kojem su nazočili i brojni ministri.

„Kad je ministar, primjerice, policije ocijenio prošlogodišnji koncert na kojem su i mnogi ministri nazočili, gdje se izvikivao zločinački pozdrav i gdje se znalo da će se to izvikivati, ministar je tada izjavio da je to bio događaj bez jednog incidenta, iskaz domoljublja, divio se na sve načine“, rekla je Kosor.

Reakcija Plenkovićeva

Osvrnula se i na premijera Andreja Plenkovića, za kojeg smatra da snosi odgovornost za stvaranje političke klime u kojoj se ustaški pozdrav relativizira.

„I napokon, licemjerno je i krajnji je cinizam da onaj koji je uveo u politički prostor dvostruke konotacije zločinačkog pozdrava 'Za dom spremni' kaže da šteti Hrvatskoj kad se uzvikuje Adolfu, kad se veliča Adolfa. Onaj koji je uveo dvostruke konotacije koje su protuustavne, i sam je rekao da su protuustavne, ali da se mogu upotrebljavati. Taj isti koji nije reagirao ni na to da se u danima proslave Oluje u Kninu izvikuju takve parole sad se našao začuđen“, kazala je.

Kosor smatra da je Plenkovićeva reakcija možda bila povezana i s njegovim sudjelovanjem na sjednici Europskog vijeća u Bruxellesu.

„Ja mislim da se ta relativno oštra reakcija Andreja Plenkovića možda ne bi ni dogodila da nije tog časa bio na sjednici Europskog vijeća u Bruxellesu pa je vagao kakva bi eventualna šteta za njega mogla biti jer je predsjednik Vlade RH, a u njegovoj se državi uzvikuju parole koje su nezamislive, protuustavne i protucivilizacijske“, rekla je za N1.

„Događaji u Splitu su cvjetovi zla dvostrukih konotacija“

Upozorila je i na to da Plenković istodobno surađuje s političarima koji relativiziraju takve pojave, ali i s onima koji su ga prije nekoliko godina oštro napadali.

„Krajnje je licemjerno da je u koaliciji s ljudima koji to apsolutno relativiziraju, a napokon i s ljudima koji su prije samo tri godine o njemu izgovarali najstrašnije rečenice, primjerice da je glava koruptivne hobotnice. To pokazuje da mali ljudi koji su slušali sve ove godine od najviših dužnosnika u RH da je vikati 'Za dom spremni' u jednoj pjesmi izraz domoljublja i komemoriranje na žrtve u Domovinskom ratu, što su mogli zaključiti osim da ni skandiranje Adolfu nije ništa što se ne bi moglo isto tako podvući pod dvostruke konotacije kad im dolazi u goste neki Ajax. Događaji u Splitu cvjetovi su zla dvostrukih konotacija“, poručila je.

Kosor je zatim podsjetila na zločine ustaškog režima i upozorila na posljedice političkog relativiziranja povijesnih zločina.

„Ne treba zaboraviti da su nacisti od Pavelića tražili da malo obuzda te svoje Francetiće i Bobane i ostale koljače. Kad govorimo ne samo o Jasenovcu već i o svim drugim događajima u vrijeme takozvane NDH. Dakle, politika nije ni na što reagirala, politika sve javno i tajno, između redova i sasvim otvoreno dopušta da se prihvati, a to je danas u Hrvatskoj nažalost na neki način i prihvaćeno, da je taj pozdrav koji je nacistički i fašistički postao prihvatljiv za mnoge ljude“, rekla je.

Prozvala Milanovića

Kao primjer nedosljednosti navela je i izjave predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića te susret predsjednika Zorana Milanovića s Josipom Dabrom.

„Šef Sabora kaže da je neprihvatljivo skandirati Hitleru, a ispred njega sjedi čovjek koji je veličao Pavelića i on ga drži na tom mjestu. Predsjednik Sabora je predsjednik Sabora i zahvaljujući ruci čovjeka koji je veličao Pavelića i za to se nije ispričao, već je postao junak. Predsjednik države Milanović sretne tog istog Dabru u Mikanovcima i pozdravi ga s 'Gdje si, ustašo?', a ovaj njemu vraća 'Gdje si, domobrane'. To je kao zgodno zafrkavanje, to je kao smiješno. Meni, primjerice, nije. Ali kad se pred ljudima na takav način šalite s izvorom zla, s ljudima iz prošlosti koji su bili sinonim zla, onda to mladi koji slušaju nekako logično prevode: 'To je u redu, to se smije', pa se to proširi i do Adolfa“, kazala je.

„Oporba je slabo, mlako i jadno reagirala“

Na pitanje voditeljice o ulozi oporbe u cijeloj situaciji, Kosor je ocijenila da je njezina reakcija bila preslaba.

„Slabo, mlako, jadno. Oporba se isto ne želi zamjeriti navijačima u ovom slučaju. Nitko se ne želi zamjeriti navijačima iz straha da oni ne bi njima izvikivali. Mislim da hrvatski birači, i većina njih, a pogotovo oni koji su glasali za Milanovića, sigurno od njega očekuju žestoku obranu ustavnih vrijednosti. A gdje je on?“, upitala je.

Dodala je da je predsjednik Republike reagirao priopćenjem, u kojem je tek usput kritizirao Vladu, ali smatra da to nije dovoljno u situacijama poput ove.

„Političari se boje. Ja sam bila u toj prilici da dođeš nekamo i da ti zvižde. Mislim da se i oporba ovdje nije pretjerano pretrgla, ali nije ni dokazala ni pokazala da se postavila na način koji bih ja očekivala od oporbe. Ali ne postavljaju se tako ni inače“, rekla je.

„Ja sam Plenkoviću otvorila politička vrata“

Govoreći odeset godina Andreja Plenkovića na vlasti, Kosor je istaknula da se osjeća dijelom odgovornom za njegov politički uspon jer mu je, kako je rekla, pomogla ući u visoku politiku.

„Ipak ću nešto reći jer sam ja na neki način jedna od odgovornih za njegovu političku sadašnjost zato što sam ga 2011. upisala u HDZ jer je htio na listu za parlamentarne izbore. Stavila sam ga visoko, prošao je u Sabor. Onda je na unutarstranačkim izborima bio moj izbor za mog zamjenika u stranačkoj utrci. Tu smo utrku s Karamarkom izgubili. I prije toga sam ja zaslužna za njegov prvi odlazak u Bruxelles, tamo su bili promatrači jer Hrvatska nije bila članica EU-a pa je išao i on. Ja sam mu otvorila politička vrata i dala mu političke šanse. Osjećam se odgovornom za Plenkovićev politički put, a on je na neki način politički baby boy, što bi se reklo“, kazala je.

Nije željela detaljno analizirati cijelo desetljeće njegove vlasti, ali je izdvojila ono što smatra njegovom političkom ostavštinom.

„Neću analizirati tih deset godina, mislim da sam dosta o tome rekla i danas, ali mislim da će njegova ostavština biti dvostruke konotacije zločinačkog pozdrava koje su unijele razdor u hrvatsko društvo, rastakanje mnogih institucija koje je dovelo do košmara jer i danas, pa onda u konačnici, i sudovi sude ovako, jedni onako. Ljudi su sluđeni. A dvostruke konotacije bile su udar na Ustav, a ostat će u ostavštini i megaafera u Gospiću“, rekla je Kosor.

Zaključno je usporedila broj ministara koji su tijekom mandata različitih premijera morali napustiti Vladu zbog afera i sudskih postupaka, ustvrdivši da je Plenkovićev slučaj po tome posebno izražen.

„Kada se zbroje ministri koji su morali otići u mandatima svih dosadašnjih premijera, ne mogu se mjeriti s brojem Plenkovićevih ministara kojima je on dao povjerenje i koji imaju sudski epilog. Nikada se ni za što javnosti nije ispričao“, zaključila je Kosor.