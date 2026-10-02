Jadranaši večeras u borbi za prvi trofej sezone

Trofej je trofej. Naravno, nisu svi iste vrijednosti i značenja. Naslov prvaka uvijek će biti iznad Kupa, dok je Superkup, najmlađe hrvatsko vaterpolsko natjecanje, teško uspoređivati s bilo kojim od spomenuta dva.

Ali svatko tko se bavi sportom zna – u klupskoj vitrini uvijek je ljepše vidjeti novu “kantu” nego jednu manje.

Upravo će se za taj, možda najmanje težak, ali svejedno trofej boriti Mladost i Jadran, u petak od 18.45. Zagrepčani u Bjelovar dolaze kao prvaci Hrvatske i osvajači Kupa, dok su Splićani doprvaci u oba ta natjecanja te službeno brane naslov osvajača Superkupa.

A na neutralnom terenu odlučivat će se tko će prvi ove sezone imati razloga za slavlje. Za sve one koji se pitaju: “Odakle Bjelovar? Kako su se tamo našli?”…

U ponedjeljak je otvoren Wellovar, novi bjelovarski sportski kompleks, a samo četiri dana poslije u njemu će se sastati dvije momčadi koje su prošle sezone podijelile najvažnije domaće uloge. Ako se već tražilo mjesto na kojem će se odigrati peta utakmica za hrvatski Superkup, teško je pronaći zanimljiviji trenutak od ovoga.

Prvi pravi ispit

Za Jadran je susret zanimljiv i zbog svega što se događalo tijekom ljeta. Momčad trenera Jure Marelje u novu je sezonu ušla s bitno izmijenjenim sastavom. Odlaskom Lorena Fatovića izgubili su igrača koji je godinama bio jedan od nositelja momčadi, a na Zvončacu više nema ni vratara Marka Bijača. Stigla su, međutim, dvojica novih čuvara mreže, Toni Popadić i Mate Anić, dok je na poziciju centra došao iskusni Lukáš Seman, kao i Roko Požarić, Duje Katunarić, Jan Bušić i Luka Penava.

Zagrepčani su ostali momčad iznimne individualne kvalitete i na papiru u ovu utakmicu ulaze s većom koncentracijom iskustva i reprezentativaca. Svakako su favoriti, nije to tajna. Ipak, do sada nisu imali pravi ispit, dok su jadranaši kroz rujan imali nešto više uzbudljivog sadržaja.

Splićani su već prošli ozbiljan europski test, odigravši kvalifikacije za Ligu prvaka protiv Panathinaikosa i Honvéda te su izborili plasman u elitno europsko natjecanje. Mladost je odradila samo dvije službene prvenstvene utakmice, protiv Medveščaka i POŠK-a 1937, i u objema bez iznenađenja slavila. No nijedna od tih utakmica ne može biti pravi pokazatelj odnosa snaga, kao ni Jadranove uvjerljive pobjede protiv Mornara i Zadra.

Čak ni dvije europske utakmice Splićana ne daju potpunu sliku nove momčadi. Superkup će biti prvi izravan sudar s protivnikom iz samog vrha hrvatskog vaterpola.

Bitne su samo ove 32 minute

Jadranov trener Jure Marelja svjestan je odnosa snaga, ali upravo činjenicu da se igra jedna utakmica vidi kao prostor za drukčiji rasplet.

“Utakmica za trofej. Mislim da je Jadran u ovom trenutku manje snažan nego lani, dok je Mladost jedno koplje ispred nas što se tiče kvalitete. Međutim, jedna je utakmica i mi svakako idemo po taj trofej. Velike su promjene u odnosu na prošlu sezonu. Prva i najveća karakteristika nam je promjena igre u obrani, mislim da smo agresivniji nego prije. Znam da će biti oscilacija, ali s obzirom na odigrane utakmice, zasad je i više nego dobro. Nismo uopće opterećeni Mladosti, i inače onim protiv koga igramo, već sobom i svojim postavkama. Znam što imaju: to je tolika napadačka raznolikost, od centara, ljevaka, do šutera, da ćemo sada tek znati koliko smo daleko dogurali u obrani”, jasno će trener Marelja.

Sve što se dosad događalo može biti dobar pokazatelj, ali Superkup je ipak jedna utakmica. Mladost ima prednost na papiru, a vjerojatno i na tribini (ne’š ti potegnuti od Zagreba do Bjelovara), dok je Jadran s druge strane već imao nekoliko ozbiljnih provjera. No uskoro sve to pada u drugi plan. U bazenu će se računati samo ono što se dogodi u te 32 minute.

Tko će podignuti prvi trofej sezone? Doznajte uz prijenos na drugom programu HTV-a, u petak od 18:45.

Dosadašnje utakmice Superkupa:

Studeni 2022., Zadar: Jug Adriatic osiguranje – Jadran 14:11.

Ožujak 2024., Zagreb: Jadran – Jug Adriatic osiguranje 13:11.

Listopad 2024., Šibenik: Jadran – Jug Adriatic osiguranje 15:16 (5 m).

Listopad 2025., Zadar: Jadran – Jug Adriatic osiguranje 11:8.