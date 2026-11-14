Jadranaši upisali pobjedu na Poljudu

Vaterpolisti Jadrana i POŠK-a danas su s početkom od 17 sati igrali četvrtfinalnu utakmicu Hrvatskog vaterpolo kupa, a slavio je Jadran rezultatom 14:11 (2:3, 7:2, 2:3, 3:3).

Jadran je poveo preko Butića u drugoj minuti, no gosti su preokrenuli četrvtinu u svoju korist zabivši tri pogotka u nizu, a u posljednjoj je minuti Butić zabio za 2:3 na kraju prve četrvtine.

U drugoj su četvrtini Jadranaši stvorili nedostižnu prednost i praktički zaključili utakmicu. Skejić je zabio za poravnjanje rezultata, a Bušić za novo vodstvo Splićana od 4:3. Gosti su to stigli, no onda je uslijedila serija Jadrana od pet pogodaka, a zabijali su Bušić, Požarić, Pejković, Skejić i Ćurković. Gosti su zatresli mrežu domaćina u posljednjoj minuti poluvremena za 9:5.

U trećoj je četvrtini Bušić doveo Jadran na ponovnu prednost od pet golova razlike, no gosti su smanjili na 10:6. Potom je Pejković zabio za novo povećanje vodstva, ali POŠK je s dva pogotka smanjio na 11:8 na kraju treće četvrtine.

U posljednjoj se četvrtini gostujuća momčad probudila, no prekasno. S dva su se pogotka približili na jedan razlike, a onda je Ćuković zabio za 12:10, no POŠK je još jednom smanjio na jedan pogodak zaostatka, a uz pogodak Butića i Bušića Jadranaši su upisali pobjedu 14:11.