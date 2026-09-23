Jadran uvjerljiv u splitskom derbiju: Mornaru zabili 14 golova za sjajan start prvenstva

Vaterpolisti Jadrana nadigrali su formalnog domaćina Mornar s 14:5 u malom bazenu Sportskog centra Poljud u splitskom gradskom derbiju kojim je zaključeno prvo kolo prvenstva Hrvatske. Po četvrtinama je bilo 5:1, 4:2, 2:1, 3:1.

Jadran je imao čak 9 različitih strijelaca (7 ih je bilo u nedjeljnoj pobjedi protiv Honveda 12:6 kojim su Jadranaši osigurali grupnu fazu Lige prvaka šestu sezonu zaredom!). Predvodio ih je s 3 gola kapetan Zvonimir Butić.

Najefikasniji igrač Mornara bio je Mihael Mladineo s 2 gola iz 2 udarca. Mladi je „sidrun” u Mornar stigao iz – Jadrana, dok je u suprotnom pravcu transferiran Duje Katunarić. Na vratima Jadrana su se istakli Toni Popadić s 8 i Mate Anić sa 6 obrana (uz tek jedan primljeni pogodak!). Mornarevac Marin Kordić je upisao 5 obrana.