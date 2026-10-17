Jadran uvjerljiv protiv Primorja EB

Riječani su se dobro držali u uvodnoj četvrtini, u kojoj su dva puta stizali do izjednačenja. Štoviše, pogotkom Johna Patricka Duggana sredinom druge dionice Primorje je povelo 3:2. Jadran je, međutim, ubrzo odgovorio serijom od tri pogotka i na odmor otišao s prednošću 5:3.

Prijelomni trenutak susreta dogodio se u trećoj četvrtini. Mislav Ćurković preuzeo je glavnu riječ u napadu Splićana i s tri uzastopna pogotka usmjerio utakmicu na domaću stranu. U strijelce se u tom razdoblju upisao i Penava, pa je Jadran serijom od četiri gola pobjegao na 9:3 i praktički riješio pitanje pobjednika.

U završnih osam minuta prednost je dodatno narasla, a Jadran je susret zaključio s uvjerljivih sedam pogodaka razlike. Najefikasniji u redovima splitske momčadi bili su Pejković, Ćurković, Skejić i Matković, svaki s po tri pogotka, dok je vratar Popadić upisao 13 obrana.

Ipak, trener Jure Marelja nakon utakmice nije skrivao nezadovoljstvo prikazanom igrom.

– Rezultat je manje bitan u ovoj priči. Uzeli smo tri boda, međutim, prikazana igra posljedica je cijelog prošlog tjedna, pobjede nad Jugom i jednog emotivnog pražnjenja. Momčad će jednostavno morati naučiti igrati s emocijama jer smo i danas bili neprepoznatljivi, bez obzira na rezultat. Bilo je tu nekoncentracije i čitav niz neprisiljenih pogrešaka. Nadam se da ćemo to iskorijeniti, rekao je Marelja.

Trener Jadrana očekivao je određene oscilacije, ali smatra da ih je ovoga puta bilo previše.

– Očekivali smo takve oscilacije, međutim, danas ih je bilo previše. U tim sam situacijama vrlo kritičan i strog jer to ne podnosim, ali vjerujem da će već sljedeća utakmica biti bolja. Jedino pravo razdoblje bilo je od 2:3 do 9:3, što je bilo dovoljno za pobjedu. Svi su čekali da se dogodi razdoblje u kojem ćemo preuzeti inicijativu u napadu i da će se utakmica otvoriti. To smo mogli napraviti i puno ranije, s obzirom na prilike koje smo imali, dodao je.

U sljedećem kolu Splićani gostuju kod Mladosti u Zagrebu, gdje ih iduće subote čeka još jedna zahtjevna utakmica.

– Opet nas čeka neugodno i teško gostovanje. Pogledat ćemo kako će Mladost danas proći protiv Juga i na temelju toga planirati utakmicu, zaključio je Marelja.

Jadran – Primorje EB 15:8 (2:2 3:1, 6:3, 4:2)

4. kolo Prvenstva Hrvatske. Split, Poljud.

JADRAN: Popadić (13 obrana), Penava 1, Seman 1, Radan, Burazin, Pejković 3, Ćurković 3, Zović, Požarić, Skejić 3, Matković 3, Katunarić 1, Anić, Bušić.

PRIMORJE ERSTE BANK: A. Vukojević (10 obrana), Vlah, Čanč, Tiškivski, Potočnik, Dujmić 4, Šurbek, Šimac 1, Duggan 1, Babić 1, Smoje, I. Vukojević 1, Sudulić, Doknić.