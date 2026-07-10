Jadran predstavio prva pojačanja: Na Zvončac stigli olimpijski doprvak, svjetski prvak i iskusni slovački centar

Vaterpolski klub Jadran Split predstavio je prva pojačanja za novu sezonu. Redove hrvatskog doprvaka pojačali su vratari Toni Popadić i Mate Anić te iskusni slovački centar Lukaš Seman.

Najzvučnije ime među novopridošlima svakako je 32-godišnji Toni Popadić, koji u Split dolazi iz dubrovačkog Juga. Hrvatski reprezentativni vratar osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., naslov europskog prvaka 2022. te europsko srebro dvije godine kasnije. Tijekom dugogodišnjeg boravka u Jugu bio je i kapetan momčadi, a najveći klupski uspjeh ostvario je osvajanjem Lige prvaka 2016. godine.

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Na Zvončac se vraća i Mate Anić. Tridesetdvogodišnji vratar posljednje dvije sezone branio je za Zadar 1952., s kojim je ostvario najveći uspjeh u povijesti kluba plasmanom među šest najboljih momčadi Hrvatske i izborio nastup u europskom Konferencijskom kupu. Šira sportska javnost posebno ga pamti sa Svjetskog prvenstva u Dohi 2024., kada je u raspucavanjima protiv Francuske i Italije obranio ključne peterce i pomogao Hrvatskoj do svjetskog zlata.

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Treće pojačanje je 38-godišnji slovački reprezentativac Lukaš Seman, koji stiže iz riječkog Primorja. Iskusni centar tijekom karijere nastupao je za Jug, Crvenu zvezdu te niz mađarskih klubova, a u Jadranu će svojim iskustvom biti važan oslonac mladoj momčadi.

U klubu ističu kako će uz nova pojačanja nastaviti i s pomlađivanjem sastava. Veću priliku u nadolazećoj sezoni trebali bi dobiti Nardo Skejić, Duje Burazin i Mihael Mladineo, članovi hrvatske U-18 reprezentacije koja je ovoga ljeta osvojila naslov svjetskog prvaka u Portugalu.

Dobre vijesti za navijače Jadrana stižu i kada je riječ o ostanku nositelja igre. Kapetan Zvonimir Butić, ujedno MVP prošlog prvenstva Hrvatske, produžio je ugovor s klubom. Na Zvončacu ostaju i crnogorski reprezentativac Dušan Matković te ljevak Ivan Domagoj Zović.