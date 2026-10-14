Jadran ponovno otvoren na riječkoj obali kao prvi Tribute Portfolio hotel u Hrvatskoj

Jadran, Rijeka, a Tribute Portfolio Hotel ponovno je otvoren na riječkim Pećinama, čime se jedno od najprepoznatljivijih gradskih mjesta uz more vraća u suvremenom hotelskom izdanju. Hotel započinje novo poglavlje kao prvi hotel brenda Tribute Portfolio u Hrvatskoj i dio Marriott Internationala, pritom zadržavajući vlastiti identitet, snažnu povezanost s Rijekom i karakter oblikovan više od stoljeća života uz more.

Jadran danas raspolaže sa 67 soba i tri apartmana, od kojih većina pruža pogled prema moru i Kvarneru. Gostima su na raspolaganju fitness s pogledom, prostor sa saunama, dvorana za sastanke i događanja, pristup kupališnom prostoru te sezonski bar Seafront by Jadran.

Priča Jadrana započela je 28. lipnja 1914. godine, kada su na Pećinama svečano otvoreni hotel i pripadajuće kupalište. Od samih početaka Jadran nije bio samo mjesto boravka, nego dio svakodnevice grada – prostor kupanja, sunčanja i druženja te okupljalište Riječana, putnika, plivača, veslača i umjetnika. Više od stoljeća poslije, obnovljeni hotel tu baštinu ne pretvara u muzej, nego njezin karakter prenosi u suvremeno hotelsko iskustvo.

Nova hotelska priča razvijena je oko koncepta Port of Discovery, koji Jadran postavlja kao polazište za otkrivanje Rijeke, Kvarnera, lokalne gastronomije, kulture i ljudi koji ovom prostoru daju njegov prepoznatljiv karakter. Riječka lučka energija, ritam dolazaka i odlazaka, more i otvorenost grada provlače se kroz dizajn, uslugu i iskustva namijenjena gostima.

Arhitektonski projekt obnove potpisuje Saša Randić, a interijer nagrađivani i međunarodno priznati dizajner Saar Zafrir. Umjesto doslovnog oponašanja povijesnih razdoblja hotela, interijer ih reinterpretira kroz suvremene linije, duboke plave tonove, prirodne materijale i pomorske detalje inspirirane životom na jadranskoj obali.

Povijesna povezanost hotela s kupalištem nastavlja se kroz terase uz more, pristup kupališnom prostoru i osjećaj opuštenijeg gradskog života na obali. Mirnija i kreativnija strana Jadrana povezana je s pričom o sobi 306 i književnici Ivani Brlić-Mažuranić, čije mjesto u hotelskoj povijesti otvara prostor za čitanje, pisanje, osobnu inspiraciju i nove priče gostiju.

Kulinarsko i društveno središte hotela je doca Restaurant, Bar & Lounge, prostor namijenjen podjednako hotelskim gostima, Riječanima i posjetiteljima grada. Od jutarnje kave i ručka do večere, koktela i trenutaka u zlatnim satima, doca povezuje suvremenu mediteransku kuhinju, lokalne namirnice i atmosferu koja se prirodno mijenja tijekom dana.

„Otvaranjem Jadrana Rijeci vraćamo jedno od njezinih najprepoznatljivijih mjesta uz more, u potpuno novom hotelskom kontekstu. Sačuvali smo ono zbog čega je poseban već više od stoljeća – njegov položaj, pogled, povezanost s gradom i osjećaj dolaska na mjesto koje ima vlastitu priču – te ga povezali s međunarodnom vidljivošću i mogućnostima koje donosi Tribute Portfolio. Ova investicija važan je iskorak za Jadran hotele Rijeka i dodatni doprinos cjelogodišnjoj turističkoj ponudi Rijeke i Kvarnera“, izjavio je Kristian Šustar, glavni izvršni direktor i član Uprave grupacije.

„Želimo da Jadran bude hotel koji pripada i svojim gostima i Rijeci. Mjesto na koje se dolazi zbog mora i pogleda, a vraća zbog ljudi, atmosfere i osjećaja povezanosti s gradom. Naš cilj nije samo predstaviti Rijeku, nego pomoći svakom gostu da je otkrije na svoj način – kroz lokalne preporuke, okuse, priče i male trenutke koji ostaju u sjećanju“, istaknula je Vlatka Stanić, direktorica hotela.

Otvaranjem Jadrana Rijeka dobiva novu gradsku adresu uz more – mjesto za boravak, susrete, poslovna okupljanja, gastronomiju i otkrivanje grada tijekom cijele godine.

Više informacija i rezervacije dostupne su na: www.marriott.com/rjktx

O hotelu Jadran, Rijeka, a Tribute Portfolio Hotel

Jadran, Rijeka, a Tribute Portfolio Hotel hotel je s četiri zvjezdice smješten uz more na riječkim Pećinama. Otvoren 1914. godine kao hotel i kupalište, Jadran danas svoju povijest nastavlja kao suvremeni hotel sa 67 soba i tri apartmana, doca Restaurant, Bar & Loungeom, prostorom za sastanke, fitnessom, saunama i pristupom kupališnom prostoru. Pozicioniran kao riječki Port of Discovery, gostima pruža polazište za otkrivanje grada, Kvarnera, lokalnih okusa, kulture i života uz more.

O brendu Tribute Portfolio

Tribute Portfolio dio je portfelja Marriott Internationala i okuplja neovisne hotele izražene osobnosti, prepoznatljivog dizajna i snažne povezanosti s destinacijama i zajednicama u kojima se nalaze. Svaki hotel zadržava vlastiti identitet, arhitektonsku posebnost i autentičnu lokalnu priču, zbog čega nijedno iskustvo boravka nije isto.

Brend je namijenjen putnicima koji traže hotele s karakterom i žele kroz mjesto boravka bolje upoznati kulturu, atmosferu i način života destinacije. Tribute Portfolio hotelima omogućuje pristup međunarodnoj prodajnoj i distribucijskoj mreži Marriott Internationala te programu vjernosti Marriott Bonvoy. Za Jadran to znači povezivanje više od stoljeća riječkog hotelskog nasljeđa i jedinstvenog položaja uz more s globalnom vidljivošću Marriott Internationala.