JADRAN NE STAJE Marić u 85. minuti srušio Kustošiju, Pločani ostali na vrhu 1. NL!

Nogometaši Jadrana Luke Ploče nastavili su sjajan niz u 1. NL. Nakon još jedne pobjede Pločani su ostali na samom vrhu prvenstvene ljestvice, a ovoga puta pred njima je u Pločama pala Kustošija. Jadran je slavio rezultatom 1:0, a pogodak odluke stigao je tek u samoj završnici susreta. Junak domaće momčadi bio je Mirko Marić, koji je u 85. minuti zatresao mrežu gostiju i donio svojoj momčadi velika tri boda.

Jadran bio bolji, ali pogodak nikako nije dolazio

Pločani su tijekom cijelog susreta bili bolja momčad na terenu. Imali su inicijativu i tražili put prema vratima Kustošije, ali dugo im je nedostajao završni udarac kojim bi svoju bolju igru pretvorili u pogodak. Kako se utakmica približavala kraju, činilo se da bi gosti mogli iz Ploča odnijeti bod, no Jadran nije odustajao.

A onda je u 85. minuti stigao trenutak odluke. Mirko Marić pogodio je za 1:0 i izazvao veliko slavlje domaće momčadi i navijača.

Nova pobjeda za ostanak na vrhu

Do kraja susreta rezultat se više nije mijenjao pa je Jadran upisao još jednu iznimno vrijednu pobjedu.

Nakon odličnog nastupa i osvajanja nova tri boda, momčad iz Ploča ostala je na vrhu 1. NL te nastavila potvrđivati odličnu formu u dosadašnjem dijelu prvenstva. Kustošija je tako iz Ploča otišla praznih ruku, dok Jadran nastavlja svoj pobjednički hod.