Jadran namučio moćni Panathinaikos, u nedjelju u podne obračun s Honvedom

Vaterpolisti Jadrana izgubili su od grčkog Panathinaikosa s 14:15 (4:4, 2:3, 3:4, 5:4) u prvoj utakmici kvalifikacijskog turnira za Ligu prvaka u malom bazenu Sportskog centra Poljud. Grci u subotu u 20 sati igraju s mađarskim Honvedom s kojim će se Jadran u nedjelju u podne boriti za plasman u grupnu fazu elitnog natjecanja europskog klupskog vaterpola.

Jadran je u prvoj četvrtini dva puta poveo, 3:2 i 4:3. Gosti su odgovorili s tri uzastopna gola pa su u drugoj četvrtini imali 6:4 i 7:5. Jadran se preko Skejića i Pejkovića vratio na 7:7 i to je bilo posljednje izjednačenje na utakmici. Panathinaikos je novom serijom od tri gola stekao prednost koja se pokazala ključnom. Imali su Grci sredinom posljednje četvrtine i 14:10, ali je Jadran preko Matkovića 35 sekundi prije kraja smanjio na 14:13. Jadran je morao riskirati u zadnjoj obrani, ali je Chalyvopoulos potvrdio pobjedu grčkog doprvaka. Kapetan Butić je 4.6 sekundi prije kraja postavio konačan omjer.

Butić je, zanimljivo, u četvrtfinalu Eurokupa prošle sezone u Ateni sekundu prije kraja donio Jadranu pobjedu 11:10. U uzvratu u Splitu je 10 sekundi prije kraja zabio za 19:19 i plasman Jadrana u polufinale. Sad je i treći put zabio istom protivniku, nažalost nije bilo dovoljno za novi trijumf.

Grke je do pobjede predvodio Nikolaidis s 4 gola, po 3 su dali Kalogeropoulos i Kopeliadis. Za Jadran je 4 gola zabio Matković, a po 2 Butić, Pejković, Zović i Skejić. Oba vratara, Popadić i Weinberg, imala su po 9 obrana s tim što je Dubrovčanin na golu Jadrana „skinuo” i dva peterca.

"Tijesan poraz, ali ipak poraz. Moramo čestitati Panathinaikosu, stvarno su kvalitetna ekipa. Igrali smo dobro, imali smo dobar ritam kroz cijelu utakmicu. Koštalo nas je previše dječjih pogrešaka. Ovakve momčadi to znaju kazniti. Uvjeren sam da će ova momčad iz utakmice u utakmicu rasti. Treba imati vremena i strpljenja. Pokazali smo se u dobrom svjetlu protiv jedne od najskupljih ekipa. Važni se obračuni uvijek događaju točno u podne pa pozivam sve ljude da nas dođu podržati protiv Honveda u nadi da ćemo izboriti Ligu prvaka. To bi puno značilo za razvoj naše mlade momčadi", izjavio je nakon utakmice trener Jadrana Jure Marelja.