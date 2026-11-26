Vaterpolisti splitskog Jadrana prvi su finalisti ovogodišnjeg Hrvatskog kupa. Splićani su u polufinalu završnog turnira u Zagrebu svladali dubrovački Jug Adriatic osiguranje rezultatom 18:16 nakon izvođenja peteraca, dok je susret u regularnom dijelu završio 14:14.

Dalmatinski derbi donio je veliku borbu i neizvjesnost, a nakon izjednačene prve četvrtine Jadran je na poluvrijeme otišao s minimalnom prednošću od 7:6.

Splićani su u nastavku zaigrali bolje te početkom posljednje četvrtine stigli do četiri pogotka prednosti (12:8).

Dramatična završnica

Jadran je i sredinom posljednje četvrtine imao četiri gola prednosti (14:10), no Dubrovčani se nisu predavali. Pogocima Tatraija, Molnara i Buriana uspjeli su nadoknaditi zaostatak, a izjednačenje su izborili samo pet sekundi prije kraja utakmice.

Odluka o pobjedniku tako je pala nakon izvođenja peteraca, u kojem su precizniji bili splitski vaterpolisti. Jadran je slavio s ukupnih 18:16 i osigurao borbu za trofej.

Najefikasniji igrač splitske momčadi bio je Dušan Matković s pet pogodaka, koliko je za Dubrovčane postigao i Gergely Burian.

Jadran u šestom uzastopnom finalu

Splićani će u subotu, 28. studenoga, igrati svoje šesto uzastopno finale Hrvatskog kupa, a protivnik će im biti pobjednik drugog polufinalnog susreta između zagrebačke Mladosti, aktualnog osvajača trofeja, i šibenskog Solarisa.