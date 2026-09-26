Jadran na Poljudu slomio Zadar i upisao drugu prvenstvenu pobjedu

Vaterpolisti Jadrana upisali su i drugu pobjedu na početku Prvenstva Hrvatske. Splićani su u 2. kolu na Poljudu svladali Zadar 1952 rezultatom 15:10, iako su gosti tijekom većeg dijela susreta pružali znatno veći otpor nego što bi konačan rezultat mogao sugerirati. Zadar je bolje otvorio utakmicu i nakon prve četvrtine imao minimalnu prednost 4:3. Jadran je u nastavku morao podignuti razinu igre, a odgovor je stigao već u drugoj dionici. Splićani su drugu četvrtinu dobili 6:3 te na poluvrijeme otišli s vodstvom 9:7.

Jadran prelomio utakmicu u trećoj četvrtini

Gosti su se držali i početkom nastavka, no Jadran je u trećoj četvrtini ubacio u višu brzinu i napravio ključnu razliku. Splićani su tu dionicu dobili s uvjerljivih 4:1 te u posljednjih osam minuta ušli s prednošću 13:8. Zadar je u završnici uspio ublažiti poraz, ali pobjeda Jadrana više nije dolazila u pitanje. Posljednja četvrtina završila je rezultatom 2:2 za konačnih 15:10. Trener Jadrana Jure Marelja nakon utakmice nije skrivao da, unatoč pobjedi, nije u potpunosti zadovoljan prikazanim. "Nisam baš zadovoljan. Ne rezultatski, rezultatski jesam, jer smo pobijedili, svakako, ali igrom prikazanom nisam. Mislim da smo se teretom ovih prethodnih dobrih utakmica i rezultata koje smo ostvarili malo uljuljali", kazao je Marelja.

Posebno je naglasio kako njegova momčad bez agresivnosti i visokog ritma teško može dominirati protiv kvalitetnih suparnika. "Moramo shvatiti da bez agresivnosti u oba smjera i bez igranja onog našeg ludog ritma koji nas krasi u ovim utakmicama teško možemo igrati s protivnicima koji imaju kvalitetu. Zadar je sigurno imao nekoliko kvalitetnih, iskusnih i dobrih igrača koji su imali internacionalne karijere." Upravo je promjena pristupa u trećoj četvrtini bila presudna. "U trećoj četvrtini održali smo jedan kratak sastanak upravo na tu temu i u trenutku kada smo počeli igrati kako inače igramo, slomili smo utakmicu."

Matković predvodio strijelce

Najefikasniji u redovima Jadrana bio je Dušan Matković s pet pogodaka. Zvonimir Butić i Duje Pejković zabili su po tri, Požarić je dodao dva, dok su se po jednom u strijelce upisali Duje Burazin i Nardo Skejić. Marelja ipak nije želio posebno izdvajati pojedince. "Svi su imali priliku igrati, svi su odigrali, pokazali koliko mogu i to stvara jasnu sliku za budućnost. Ne volim se nekakvim individualcima isticati, pogotovo kad smo u fazi građenja naše igre."

Nakon dvije pobjede slijedi borba za trofej

Jadran je tako, nakon pobjede protiv Mornara u prvom kolu, stigao i do drugog prvenstvenog slavlja. Splićani iza sebe imaju izuzetno zahtjevno razdoblje u kojem su izborili plasman u Ligu prvaka, a potom prvenstvo otvorili s dvije pobjede. Vremena za odmor nema mnogo jer sada slijedi borba za prvi trofej sezone – Superkup protiv Mladosti. "Četiri utakmice u devet dana, prolazak u Ligi prvaka i dvije pobjede na startu Prvenstva Hrvatske. Slijedi Superkup, utakmica za trofej. Mislim da je Jadran u ovom trenutku manje snažan nego lani, dok je Mladost jedno koplje ispred nas što se tiče kvalitete. Međutim, jedna je utakmica i mi svakako idemo po taj trofej", poručio je Marelja.

Franičević zadovoljan otporom Zadra

Na drugoj strani, trener Zadra Andro Franičević, nekadašnji dugogodišnji jadranaš i bivši pomoćnik Jure Marelje, bio je zadovoljan onime što je njegova momčad pokazala na Poljudu. "Trudili smo se, dali smo sve od sebe. Bili smo u utakmici skoro do sredine treće četvrtine. Jadran se vidi, kao što sam prethodno rekao, da je u treningu. Kad je Jadran početkom treće digao u brzinu više, osjetila se ta razlika. Sve u svemu, zadovoljan sam."

Franičević je dodao kako Zadru nedostaje Domagoj Butić, važan igrač momčadi i brat Jadranova kapetana Zvonimira Butića. "Nama nedostaje i Domagoj Butić, koji nam je vrlo važan igrač. Sve u svemu je OK."

Jadran – Zadar 1952 15:10 (3:4, 6:3, 4:1, 2:2) 2. kolo Prvenstva Hrvatske, Split – Poljud Jadran: Popadić, Penava, Seman, Radan, Butić 3, Pejković 3, Burazin 1, Zović, Požarić 2, Skejić 1, Matković 5, Katunarić, Anić (7 obrana), Bušić. Trener: Jure Marelja Zadar 1952: Mcknight (4 obrane), Galić, Uvodić, Galušić, Srzić, Jovančević, Donđivić, Žilić 1, Visković 1, Milardović 3, Babić 1, Jurišić, Markulin, Donđivić 4. Trener: Andro Franičević