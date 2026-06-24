Jadran lovi produžetak finala: ‘Mobilizirani smo i jedva čekamo utakmicu’

Iako 2:0 na papiru sugerira potpunu kontrolu Mladosti, obje dosadašnje utakmice pokazale su koliko je ova serija zapravo bila neizvjesna. Jadran je u oba susreta dugo držao priključak, ali u završnicama nije uspio kapitalizirati dobru igru i pronaći odgovor na širinu te kvalitetu ‘žabaca’. Upravo zato u splitskom taboru vjeruju da još uvijek imaju što pokazati u ovoj finalnoj seriji.
Uoči trećeg susreta svoj je pogled na utakmicu dao trener Jadrana Jure Marelja, koji ne skriva koliko je njegova momčad svjesna težine trenutka.
– Naravno da smo nakon 2:0 vodstva Mladosti u seriji mobilizirani, pomalo i nervozni, i jedva čekamo utakmicu. U Zagreb dolazimo s ciljem da vratimo seriju u Split. Mislim da imamo dovoljno snage, znanja i želje da to i napravimo, poručio je Marelja.
Jedan od ključnih problema koji je Jadran pratio u posljednje vrijeme, prema Mareljinim riječima, jest obrambena igra, segment na kojem je momčad posebno radila tijekom proteklog tjedna.
– U zadnje dvije utakmice, ali općenito i u posljednjem razdoblju, prati nas to da primamo previše golova u odnosu na ono na što smo navikli. Mislim da dati Mladosti 11 pogodaka u tri četvrtine, kao što je bio slučaj u drugoj utakmici u Splitu, nije malo, ali primiti toliko golova definitivno je previše i to si ne smijemo dopustiti. To je segment igre na kojem smo najviše radili u proteklom tjednu, istaknuo je trener Jadrana.
Dodatni problem za splitsku momčad predstavlja i izostanak Ivana Domagoja Zovića, jednog od najvažnijih igrača u Mareljinom sustavu.
– Izostanak Zovića ogroman je hendikep za ovu momčad. Prije svega zato što je obrambeno sigurno jedan od najboljih igrača lige. Kao ljevak donosi nam puno toga i u napadu, a činjenica da u ovakvim utakmicama igra između 22 i 24 minute dovoljno govori o njegovoj važnosti za momčad. Međutim, koga nema, bez njega se mora i može – zaključio je trener splitskog sastava.
Jadranaši, trostruki uzastopni prvaci Hrvatske će u četvrtak od 18:30 na Savi pokušati prekinuti pobjednički niz Mladosti i vratiti finalnu seriju na Zvončac. Susret možete pratiti na drugom programu HRT-a.