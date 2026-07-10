Jadran Lazić objavio: Sahrana kćeri Tamare bit će na Hvaru

Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Tamare Lazić Strugar, uspješne dermatologinje i kćeri poznatog splitskog fotografa Jadrana Lazića, koja je preminula 1. travnja u New Yorku nakon višegodišnje borbe s karcinomom debelog crijeva.

Prema obavijesti koju je objavila obitelj, posljednji ispraćaj održat će se u ponedjeljak, 13. srpnja 2026. godine u 19 sati na mjesnom groblju u Zavali na otoku Hvaru.

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"S dubokom tugom obavještavamo rodbinu, prijatelje i sve koji su voljeli našu Tamaru", stoji u osmrtnici, uz poziv svima koji su je poznavali i voljeli da joj dođu odati posljednju počast.

Tamara Lazić Strugar preminula je u 45. godini života u New Yorku, gdje je godinama živjela i radila kao ugledna dermatologinja. Nakon dijagnoze raka debelog crijeva 2022. godine prošla je brojne operacije i desetke ciklusa kemoterapije, a unatoč teškoj bolesti ostala je aktivna i posvećena obitelji, pacijentima i projektima kojima se bavila.

Nakon smrti u New Yorku početkom travnja održan je oproštaj za obitelj i prijatelje, a sada će biti pokopana na Hvaru, gdje će joj obitelj, prijatelji i svi koji su je poznavali moći odati posljednji pozdrav.