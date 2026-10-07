Jadran kreće u Ligu prvaka: Na Savi odmah veliki hrvatski okršaj i prilika za revanš Mladosti

Vaterpolisti Jadrana večeras otvaraju novu sezonu Lige prvaka, a već u prvom kolu čeka ih veliki hrvatski okršaj. Splićani od 20:30 sati gostuju kod zagrebačke Mladosti, samo nekoliko dana nakon što su se iste momčadi susrele u Superkupu. Bit će to ujedno i svojevrsna prilika Jadrana za popravni nakon prošlotjednog susreta u Bjelovaru, u kojem je Mladost uvjerljivo slavila rezultatom 18:10. Zagrebačka momčad i ovoga puta na papiru ulazi u utakmicu kao favorit, ali na Zvončacu vjeruju da mogu pokazati znatno bolju igru.

Jadran i Mladost ždrijeb je smjestio u skupinu C Lige prvaka, zajedno s Barcelonetom i Novim Beogradom.

Barceloneta u novu sezonu ulazi kao branitelj europskog naslova, dok bi i Novi Beograd, unatoč promjenama u momčadi, trebao biti jedan od ozbiljnih kandidata u skupini. Upravo zbog snage konkurencije svaki osvojeni bod mogao bi imati veliku važnost u borbi za prolazak dalje.

Zović: "Nadam se puno boljem pristupu"

Jadranov Ivan Domagoj Zović smatra kako je za njegovu momčad dobro što nova utakmica protiv Mladosti stiže tako brzo nakon poraza u Superkupu. "Ponovno igramo s Mladosti, ali ovaj put u Zagrebu i smatram da je dobro što je prošao kratak vremenski period od utakmice Superkupa do prve sljedeće službene. Čeka nas potpuno drugačije natjecanje. Nadam se da ćemo imati puno bolji pristup i samu utakmicu", poručio je Zović. Splićani su ove sezone već pokazali da mogu pružiti dobre partije na europskoj pozornici. U kvalifikacijama za Ligu prvaka tijesno su poraženi od Panathinaikosa 15:14, dok su protiv Honvéda slavili uvjerljivo, rezultatom 12:6.

Zović smatra kako je upravo neiskustvo mlade momčadi jedan od razloga oscilacija. "Protiv Panathinaikosa i Honvéda odigrali smo dva jako dobra susreta. Smatram da smo u prvoj utakmici s Grcima napravili nekoliko početničkih pogrešaka, ali to je cijena mladosti i neiskustva. Nadam se da ćemo te greške u budućnosti u potpunosti izbrisati i da se više neće događati", istaknuo je.

"Najbolji moramo biti kada bude najpotrebnije"

Jadran ove sezone ima prilično mladu momčad, a Zović vjeruje kako će upravo velike utakmice pomoći igračima u sazrijevanju. "Svjesni smo da će biti oscilacija, spremni smo na njih i nadam se da ćemo, kako bude odmicala sezona, samo rasti kao ekipa i da ćemo biti najbolji kada bude najpotrebnije", poručio je. Za dio igrača susret Superkupa bio je i prvi seniorski dvoboj u kojem su se izravno borili za trofej. Zović pritom dio odgovornosti za težak poraz preuzima na sebe i iskusnije igrače.

"Dosta naših igrača zapravo je prvi put u karijeri igralo utakmicu za trofej, tako da je to za njih sigurno neizmjerno iskustvo. Oni će rasti iz utakmice u utakmicu, to je sigurno. No, smatram da smo mi, nas nekoliko starijih i iskusnijih igrača, trebali puno bolje odigrati. Trebali smo na početku utakmice povući momčad da uđe u pravi ritam igre", kazao je Zović. Upravo to vidi kao jedan od ključeva večerašnjeg susreta. Ako iskusniji igrači preuzmu odgovornost, mladima će biti lakše pokazati svoj talent.

"Onda bi se ti momci, koji su veliki talenti i potencijali, zapravo priključili, bili nam dodatna podrška koja nam je neizmjerno važna za pobjedu u ovakvim velikim utakmicama", zaključio je. Utakmica Mladosti i Jadrana igra se večeras u Zagrebu s početkom u 20:30 sati, a prijenos je na Arena Sportu 1.