JADRAN JE U LIGI PRVAKA! Splićani potopili Honved na Poljudu i ugrabili mjesto među europskom elitom

Vaterpolisti Jadrana igrat će Ligu prvaka i u sezoni 2026./27.! Momčad Jure Marelje odradila je ono najvažnije pred domaćom publikom na Poljudu – u odlučujućoj utakmici kvalifikacijskog turnira uvjerljivo je svladala budimpeštanski Honved rezultatom 12:6 i osvojila drugo mjesto u skupini koje vodi među europsku elitu.

Hrvatska će tako drugu sezonu zaredom imati dva predstavnika u najjačem europskom klupskom natjecanju. Aktualni hrvatski prvak Mladost imao je izravan plasman, dok je Jadran svoj put morao izboriti kroz kvalifikacije.

Honved nije uspio ni izjednačiti

Iako je ulog bio golem, Jadran je od početka kontrolirao utakmicu. Honved tijekom susreta nije uspio doći ni do izjednačenja, a kamoli preuzeti vodstvo.

Mađarski doprvak držao se u utakmici do početka treće četvrtine. Nakon što je Jadran poveo 7:6 u prvoj minuti te dionice, uslijedilo je razdoblje koje je praktički odlučilo pitanje pobjednika.

Splićani su do kraja treće četvrtine zabili četiri pogotka zaredom. Dvaput je pogodio Ćurković, a dvaput kapetan Zvonimir Butić, pa je rezultat otišao na 11:6. U posljednjoj četvrtini mladi Nardo Skejić dodao je još jedan pogodak za konačnih 12:6.

Bio je to pravi završni udarac Honvedu, momčadi koja je prošle sezone igrala finale mađarskog prvenstva, a koju vodi poznato ime mađarskog vaterpola Marton Szivos.

Od dramatičnih 14:15 do slavlja na Poljudu

Jadran je kvalifikacijski turnir otvorio dvobojem protiv snažnog Panathinaikosa. Grčki doprvak, koji je tijekom ljeta dodatno pojačao momčad, slavio je u iznimno uzbudljivoj utakmici s 15:14.

Splićani su tada, unatoč velikim promjenama u sastavu, do posljednjih sekundi bili u igri za bodove. Jadranov Toni Popadić skupio je devet obrana, uključujući dva obranjena peterca, dok je napad realizirao čak osam od devet situacija s igračem više.

Panathinaikos je zatim u subotu pobijedio Honved 9:7 i s dvije pobjede već osigurao prvo mjesto u skupini i svoj prvi plasman u Ligu prvaka u povijesti kluba. Time je računica pred nedjelju postala potpuno jasna – pobjednik utakmice Jadran – Honved ide dalje.

Jadran je taj ispit položio bez dvojbe.

Veliki rezultat potpuno nove momčadi

Plasman dodatno dobiva na težini zbog velikih promjena koje su se tijekom ljeta dogodile na Zvončacu.

Jadran je ostao bez sedmorice igrača, stigao je jednak broj novih, a Marelja je uoči početka sezone otvoreno govorio da klub praktički gradi novu momčad. Zbog reprezentativnih obveza mladih igrača cijeli sastav na okupu je bio tek desetak dana prije početka kvalifikacijskog turnira.

Kapetan Butić prije turnira naglasio je kako bi ulazak u Ligu prvaka bio velik uspjeh upravo zbog svih promjena, ali i iznimno važan za razvoj mladih igrača kroz utakmice protiv najboljih europskih sastava.

Prvi veliki cilj nove sezone sada je ostvaren.

Jadran čeka ždrijeb – u ponedjeljak saznaje protivnike

Jadran i Panathinaikos tako iz splitske kvalifikacijske skupine nastavljaju put u Ligi prvaka, dok Honved europsku sezonu nastavlja u Eurokupu. U ovogodišnjem sustavu deset klubova imalo je izravan plasman, dok se preostalih šest mjesta dijelilo kroz kvalifikacijske turnire.

Jadran neće dugo čekati kako bi doznao protiv koga će igrati.

Ždrijeb skupina Lige prvaka održat će se u ponedjeljak, 21. rujna, u Zagrebu s početkom u 10 sati.

A nakon nedjeljne predstave na Poljudu jedno je sigurno – Liga prvaka ponovno dolazi u Split.

IZVJEŠTAJ PO ČETVRTINAMA

Prva je četvrtina uvjerljivo otišla na stranu Splićana (4:2), a domaćini su poveli preko Pejkovića te Matkovića. U 4. je minuti smanjio Ekler, no samo dvije je minute nakon Zović zabio za 3:1. Gosti su se vratili preko Vickovića, a Bušić je u posljednjoj minuti zabio za 4:2 i kraj prve četvrtine.

Druga je četvrtina ostala rezultatski neriješena (3:3), a Jadran je i dalje vodio. Matković je zabio za 5:2, a onda su se gosti s dva pogodka Simona iz 12. minute i uspješno realiziranog peterca Eklera vratili na 5:4, no Zović je minutu kasnije postigao pogodak za nova dva gola prednosti, a onda je Ekler zabio za smanjenje prednosti da bi konačnih 7:5 na poluvremenu zabio Skejić.

U trećem je poluvremenu Jadran potvrdio dominaciju (4:1) i zaključio pitanje pobjednika. Araya je zabio posljednji pogodak za Honvend, a onda je krenula serija od četiri pogotka Jadrana, zabijali su Ćurković i Butić po dva puta naizmjenično za 11:6 na kraju treće četvrtine.

U zadnjoj je četvrtini pao samo jedan pogodak, a zabio ga je Skejić za konačnih 12:6.

Jadranaši su se tako kao drugoplasirani u grupi plasirali u Ligu prvaka.