Vaterpolisti splitskog Jadrana osvojili su Kup Hrvatske! U spektakularnom finalu odigranom u Zagrebu Splićani su nakon raspucavanja peteraca svladali favoriziranu Mladost rezultatom 19:16 (15:15) i tako stigli do drugog trofeja Hrvatskog kupa u povijesti kluba. Bilo je to finale koje je ponudilo gotovo sve što vaterpolo može pružiti – velike preokrete, sjajne individualne poteze, neizvjesnost do posljednje sekunde i dramatično raspucavanje peteraca. Momčad Jure Marelje pokazala je izniman karakter i ostvarila veliku pobjedu protiv Zagrepčana.

Mladost imala tri pogotka prednosti

Zagrepčani su bolje otvorili susret te preko Tončinića i Lozine stigli do vodstva 4:2, no Zvonimir Butić do kraja prve četvrtine smanjio je zaostatak. U drugoj dionici Splićani su preko Požarića i Bušića održavali rezultatski priključak, ali je Mladost u završnici prvog poluvremena ponovno preuzela inicijativu i na odmor otišla s dva pogotka prednosti (7:5). Početak treće četvrtine donio je dodatne probleme splitskoj momčadi. Matković je zaradio treće isključenje, a Lozina je pogodio za najveću prednost Mladosti na utakmici (9:6). Činilo se da su Zagrepčani na dobrom putu prema osvajanju trofeja.

Međutim, Jadran je tada pokazao svoje najbolje lice.

Mladi Nardo pokrenuo veliki splitski preokret

Odgovornost je preuzeo mladi Nardo Skejić, koji je s tri pogotka u posljednje četiri minute treće četvrtine, uz pogodak Požarića, vratio Splićane u utakmicu. U posljednju četvrtinu ušlo se s minimalnom prednošću Mladosti (11:10), a potom je uslijedio potpuni preokret. Požarić je izjednačio, Popadić briljirao na vratima, dok je Butić s igračem više donio Jadranu prvo vodstvo na utakmici (12:11). Uslijedila je velika borba, a u posljednje tri minute ušlo se s rezultatom 13:13. Skejić je ponovno doveo Splićane u vodstvo, dok je Butić minutu i 21 sekundu prije kraja pogodio za 15:13.

Trofej je bio nadomak Splita, ali drama još nije bila završena.

Nevjerojatna završnica: Vratar Mladosti zabio u posljednjoj sekundi

Nagaev je smanjio zaostatak Zagrepčana, a nakon neiskorištenog posljednjeg napada Jadrana, Mladost je krenula na sve ili ništa. U napad se uključio i vratar Mauro Ivan Čubranić, koji je u posljednjoj sekundi utakmice pogodio za 15:15 i izborio raspucavanje peteraca.

Ipak, Splićane ni taj šok nije izbacio iz ravnoteže. Butić, Zović, Skejić i Požarić bili su nepogrešivi u raspucavanju. Za Mladost je precizan bio tek Nagaev, dok su Lazić i Brubnjak pogodili gredu.

Moglo je početi veliko splitsko slavlje!

Marelja: "Ovo je najveća nagrada i njima i meni"

Trener Jadrana Jure Marelja nakon velikog trijumfa nije skrivao zadovoljstvo."Zahvaljujem se momcima na silno uloženoj energiji, trudu, ali ne samo na ovoj utakmici nego u protekla četiri mjeseca. Ovo je najveća nagrada i njima i meni za sve to", rekao je Marelja.

Posebno je istaknuo obrambene reakcije svoje momčadi u trenucima kada je Mladost imala rezultatsku prednost.

"Meni je pak ovo, istina, prvi Kup, nakon, čini mi se, četiri finala. Valjda sam sada sazrio kao trener", kazao je splitski strateg, zahvalivši i splitskim srednjim školama i fakultetima na razumijevanju prema mladim vaterpolistima.

Trener Mladosti Hrvoje Hrestak nije bio zadovoljan izvedbom svoje momčadi. "Utakmica je za gledatelja bila vjerojatno zanimljiva, vodstva su se izmjenjivala, bilo je uzbudljivo do zadnje sekunde, ali ne možemo biti zadovoljni prikazanom igrom. Imali smo premalo raspoloženih pojedinaca i to nas je koštalo na kraju poraza u Kupu", izjavio je Hrestak.

Butić otkrio što je poručio suigračima prije velikog finala

Jedan od junaka splitskog trijumfa, Zvonimir Butić, otkrio je što je kazao suigračima neposredno prije početka susreta. "Igračima sam u onom krugu u bazenu, prije početka utakmice, poručio kako mi je dosta više čitati kako su Jadran samo Matković, Butić, Popadić… Rekao sam da želim vidjeti sve maksimalno 'napaljene' i da imamo Požarića, Skejića… Ma, svi su dali sve od sebe. Nemam tu koga istaknuti. Baš svi!"

Naglasio je kako je momčad ostala mirna i u najtežim trenucima, unatoč gubitku jednog od svojih najboljih igrača.

Nardo Skejić najbolji igrač finala: "Ovo sam samo sanjati mogao"

Posebna priča velikog splitskog trijumfa svakako je mladi Nardo Skejić, kojemu je pripao Trofej Turbo za najboljeg igrača finala. Mladi vaterpolist bio je jedan od ključnih protagonista povratka Jadrana iz rezultatskog minusa, a nakon utakmice nije skrivao emocije.

"Ovo je dokaz da se snovi ostvaruju. Ovo sam samo sanjati mogao. Do prije nekoliko godina sam ovakvo što mogao samo zamišljati. Još nisam svjestan što smo napravili. Neopisiva sreća", rekao je Skejić.

"Nismo imali što izgubiti. Bili smo silno motivirani, nismo dali na sebe. Poslije trećeg isključenja Matkovića svi smo dali još po deset posto više od sebe", zaključio je mladi junak Jadrana.

Jadran – Mladost 19:16 (15:15) Rezultat po četvrtinama: 3:4, 2:3, 5:4, 5:4, 4:1 (peterci). Mjesto: Zagreb, SP Mladost. Suci: Andrej Franulović i Jakov Blašković. Jadran: Popadić (11 obrana), Penava, Seman, Radan, Butić (5), Pejković, Burazin, Zović (1), Požarić (3), Skejić (4), Matković, Katunarić (1), Bušić (1), Anić. Mladost: Čubranić (9 obrana, 1 pogodak), Brubnjak, Tončinić (3), Kladivec, Pavillard (3), Babić, Bukić (1), Lazić (1), Nagaev (3), Radulović, Vukičević (1), Fajković, Batoš, Lozina (2). Igrač više: Jadran 6/15, Mladost 12/19