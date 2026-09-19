Jadran iz Ploča pokorio Vukovar i zasjeo na vrh 1. NL: Marić zabio za veliko slavlje u 86. minuti

Nogometaši Jadrana Luke Ploče ostvarili su veliku pobjedu na gostovanju kod Vukovara '91. Pločani su u dramatičnoj utakmici slavili rezultatom 3:2, a pogotkom Nikole Marića u samoj završnici uzeli su sva tri boda i zasjeli na prvo mjesto 1. NL.

Momčad iz Ploča sjajno je otvorila susret na vrlo zahtjevnom i lošem terenu. Jadran je već u sedmoj minuti poveo nakon autogola Leonarda Brodersena, a prednost gostiju u 21. minuti povećao je Antonio Radonić.

Činilo se tada da Jadran potpuno kontrolira utakmicu, no domaćin se nije predao.

Vukovar se vratio, Jadran tražio pobjedu

Vukovar je iskoristio pad pritiska gostiju te se s dva pogotka Frana Petkovića, u 25. i 35. minuti, vratio u susret. Na odmor se tako otišlo pri rezultatu 2:2.

Pločani su u drugom poluvremenu ponovno preuzeli inicijativu i imali više od igre. Posebno se izdvaja pokušaj Nikole Marića, koji je pogodio gredu, dok je Vukovar s druge strane također imao nekoliko prilika. Na vratima Jadrana siguran je bio Karačić, koji je zaustavio nekoliko opasnih situacija domaćina. A onda je stigla 86. minuta.

Marić za pobjedu i prvo mjesto

Nikola Marić najbolje se snašao u završnici napada i pogodio za 3:2, izazvavši veliko slavlje Pločana u Vukovaru.

Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao, pa je Jadran stigao do ogromna tri boda. Pobjeda je posebno vrijedna jer je klub iz Ploča njome zasjeo na prvo mjesto 1. NL i nastavio sjajan početak prvenstva. "Gotovo je u Vukovaru, velika pobjeda, veliko slavlje, ogromna tri boda!", poručili su iz NK Jadran Luka Ploče nakon utakmice.

Pobjedu posvetili bivšem predsjedniku

U klubu su pobjedu posvetili i bivšem predsjedniku Tihi Krstičeviću, kojemu je nakon duge i teške bolesti preminula supruga. "Danas smo igrali i za našeg bivšeg predsjednika kluba, Tihu Krstičevića, koji prolazi kroz najteže životne trenutke nakon što mu je, poslije duge i teške bolesti, preminula supruga.

Tiho, ova pobjeda je i za tebe. U mislima smo s tobom i tvojom obitelji, uz vas smo u ovim teškim trenucima. Neka ti ova pobjeda naših plavih barem na trenutak donese malo snage i utjehe. Iskrena sućut Tihi i njegovoj obitelji", objavio je NK Jadran Luka Ploče. Pločani se tako iz Vukovara vraćaju s tri boda, velikim slavljem i – najvažnije – s prvog mjesta 1. NL.