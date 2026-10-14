Jadran gostuje kod Juga u Dubrovniku, Marelja poručuje: "Gruž je vruć teren, ali dolazimo po pobjedu!"

Seniore Jadrana u srijedu od 19 sati očekuje gostovanje u Dubrovniku, gdje će protiv Juga Adriatic osiguranja odigrati odgođenu utakmicu 3. kola Prvenstva Hrvatske. Bit će to prvi ovosezonski susret dvaju rivala, a Splićani u Gruž stižu nakon važne pobjede u Ligi prvaka.

Momčad Jure Marelje prošlog je tjedna u Zagrebu svladala Mladost 18:17 nakon peteraca i osvojila dva boda na otvaranju elitnog europskog natjecanja. Nakon uvjerljivog poraza u Superkupu, Jadranaši su u Zagrebu pokazali drukčije lice, a trener vjeruje da upravo na takvoj igri trebaju graditi nastavak sezone.

– Svaka pobjeda dobro dođe, protiv bilo kakvog protivnika, a posebno ona ostvarena u Ligi prvaka, i to nakon onakvog poraza od Mladosti u Bjelovaru. Meni je čak i taj poraz manje važan od prikazane igre, odnosno lica koje smo tada pokazali, a koje sigurno postoji u nama i koje moramo nastaviti iskorjenjivati. Borbenost i želja da se na individualnoj razini pruži maksimum stvarno su presudne – ističe Marelja.

S druge strane, Jug je proteklog vikenda osigurao plasman u grupnu fazu Eurokupa, osvojivši kvalifikacijsku skupinu u Šapcu sa sve tri pobjede. Dubrovčani su tijekom ljeta znatno promijenili sastav, a stigao je i velik broj novih igrača, među kojima su i mađarski reprezentativci.

– Jug je za nas nepoznanica zbog načina na koji je ove godine obnovio momčad. Teško je procijeniti njegovu snagu, a mislim da su od zahtjevnijih utakmica u kvalifikacijama odigrali onu sa Šabcem. Ipak, već su tada osigurali prolazak dalje, pa ne znam koliko nam je taj susret prava referenca. Mislim da će naša utakmica biti prva prava prilika da bolje upoznamo ovaj Jug – kaže trener Jadrana.

Promjenjivost je, smatra Marelja, zasad prirodan dio razvoja njegove momčadi.

– Kvaliteta igre ovisi o čitavom nizu faktora, a s obzirom na to da imamo novu momčad, naša je forma promjenjiva. Još smo uvijek pomalo nepredvidljivi, ali lice koje smo pokazali u nekoliko važnih utakmica ove godine, a posebno protiv Mladosti, pokazuje nam put kojim trebamo ići dalje.

Gruž je tradicionalno teško gostovanje, no Jadran u Dubrovnik ne odlazi bez ambicija.

– Gruž je težak i vruć teren, ali mi uvijek dolazimo s istom ambicijom. Zaista želimo pobijediti i sve ćemo napraviti da to ostvarimo. Momci su dosad pokazali da su dorasli takvim zadacima, ali ne trebaju na sebe stavljati prevelik teret. Početak je hrvatskog prvenstva i tek se trebamo pozicionirati – zaključuje Marelja.

Utakmicu pratite u srijedu od 19 sati na HVS TV-u.