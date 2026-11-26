Vaterpolisti splitskog Jadrana danas u Zagrebu započinju borbu za novi trofej. Na završnom turniru Kupa Hrvatske, koji se od 26. do 28. studenoga održava na bazenu Mladosti uz Savu, Splićani će u polufinalu igrati protiv velikog dalmatinskog rivala, dubrovačkog Juga Adriatic osiguranja. Momčad trenera Jure Marelje ima priliku izboriti šesto uzastopno finale nacionalnog kupa i nastaviti impresivan niz plasmana u završnicu jednog od najvažnijih domaćih vaterpolskih natjecanja.

Bit će to novi okršaj dvaju klubova koji su posljednjih godina obilježili hrvatski klupski vaterpolo. Jadran i Jug od 2021. do 2024. godine četiri su puta uzastopno igrali u finalu Kupa Hrvatske. Splićani su slavili 2021. godine, kada su osvojili svoj dosad jedini trofej u ovom natjecanju, dok su sljedeća tri pripala Dubrovčanima.

Jadran ove sezone već slavio u Gružu

Splićani imaju razloga za optimizam uoči današnjeg susreta. U dosadašnjem međusobnom ogledu ove sezone Jadran je u prvenstvenoj utakmici u Dubrovniku slavio rezultatom 14:12, pokazavši da se i s momčadi koja je tijekom ljeta doživjela značajne promjene može nositi s najvećim domaćim rivalima. Ipak, utakmica na neutralnom bazenu, u kojoj nema prilike za popravni ispit, donosi drukčiju vrstu pritiska.

Trener Jadrana Jure Marelja u najavi za Hrvatski vaterpolski savez istaknuo je kako njegova momčad respektira Dubrovčane, ali u Zagreb dolazi s ambicijom osvajanja trofeja. Nakon prošlotjednog prvenstvenog susreta protiv POŠK-a igračima je omogućio dva dana odmora, nakon kojih su nastavili pripreme za završnicu Kupa.

Posebna utakmica za Tonija Popadića

Posebno zanimljiv bit će ovaj susret za Tonija Popadića, iskusnog vratara koji je tijekom ljeta napustio Jug i preselio se u redove splitskog Jadrana. Popadić dobro poznaje kvalitete dubrovačke momčadi, a uoči polufinala upozorio je na opasnost od protivničkih protunapada i važnost izbjegavanja nepotrebnih pogrešaka u napadu. Izglede za prolazak u finale procijenio je podjednakima.

Jug je, s druge strane, u Zagreb stigao s ambicijom osvajanja svojeg 18. trofeja Kupa Hrvatske. Momčad Vjekoslava Kobešćaka ove je sezone dodatno ojačana, a uz iskusne Mara Jokovića i Andra Bušlju u svojim redovima ima niz talentiranih mladih igrača.

Tri dalmatinska kluba u borbi za trofej

Dalmatinski vaterpolo na završnom turniru u Zagrebu imat će čak tri predstavnika. Uz Jadran i Jug, za trofej će se boriti i šibenski Solaris, koji u drugom polufinalnom susretu od 19 sati igra protiv domaćina i aktualnog osvajača Kupa, zagrebačke Mladosti. Šibenčani imaju priliku izboriti prvo finale Kupa Hrvatske u klupskoj povijesti.

Pobjednici današnjih polufinalnih utakmica sastat će se u velikom finalu u subotu, 28. studenoga, s početkom u 19 sati.

Evo gdje možete gledati utakmice

Sve utakmice završnog turnira gledatelji će moći pratiti u izravnom televizijskom prijenosu na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HTV 2).

Raspored završnice Kupa Hrvatske:

Datum i vrijeme Utakmica Četvrtak, 16.45 Jadran – Jug Adriatic osiguranje Četvrtak, 19.00 Mladost – Solaris Subota, 16.15 Finale vaterpolistica: Mladost – Jug Subota, 19.00 Finale vaterpolista