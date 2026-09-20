Jadran danas igra utakmicu sezone: Protiv Honveda za Ligu prvaka

Nakon što je u 1. kolu momčad trenera Jure Marelje tijesno izgubila 14:15 protiv favoriziranog i financijski puno “težeg” Panathinaikosa, jasno je da je Splićanima utakmica s Mađarima posljednji vlak za “elitu”.

Prije nego što kažemo koju riječ o protivniku, kratko ćemo se osvrnuti na okršaj s Grcima, u kojem je Jadran izgledao dosta dobro. Jasno, nezgodno je nakon poraza pisati riječi hvale, ali s obzirom na pomlađeni sastav, gotovo novu momčad, sedam odlazaka sa Zvončaca, isto toliko dolazaka, vjerujemo da ćemo i dalje gledati kvalitetan vaterpolo u gradu podno Marjana.

Držali su domaćini dobar ritam tijekom cijele utakmice. Istina, bilo je tu puno “zelenih” grešaka, previše dječjih reakcija, ali teško je bilo očekivati sve kao po špagi u prvoj utakmici sezone. U pojedinim trenucima nedostajalo je iskustva, u nekima mirnoće, a upravo su takve nijanse protiv momčadi kakva je Panathinaikos dovoljne da se utakmica okrene na jednu stranu.

Optimizam

No Jadran je do posljednjih sekundi bio u utakmici i nije izgledao kao momčad koja je tek zakoračila u novu sezonu. To je, nakon svega što se tijekom ljeta promijenilo u svlačionici, možda i najvažniji razlog za optimizam.

Pred susret s mađarskom ekipom, trener Jure Marelja je rekao:

– Honved je odlična momčad, već dugo godina su na okupu i ne mijenjaju puno, promijene jednog ili dvojicu igrača. Drugi su u prvenstvu Mađarske, što dovoljno govori o njima. Mislim da su ipak nešto slabiji od Panathinaikosa i da možemo igrati s njima. Treba uvažiti činjenicu da su oni u natjecateljskom ritmu i da su već odigrali tri službene utakmice. Međutim, mi nismo loši i mislim da ćemo imati svoju šansu – jasno će trener Jadrana.

Nadodajmo kako je budimpeštanski sastav već odigrao nešto utakmica ove sezone. Nije puno, ali jadranaši nisu ni jednu do ovog kvalifikacijskog turnira, s obzirom da je Prvenstvo Hrvatske počelo ovaj vikend. Naime, u četvrtfinalu Mađarskog kupa Honved je izgubio oba susreta od, ruku na srce, prejakog Ferencvaroša (11:19 i 6:17), ali su u 1. kolu tamošnjeg prvenstva svladali doma dobar Szeged 12:11. Upravo je taj natjecateljski ritam jedna od stvari koja Honved čini nezgodnim protivnikom, jer trening nije isto što i utakmica, ali istodobno je Jadranu omogućio nekoliko službenih susreta iz kojih se mogla napraviti konkretnija analiza.

Rezultati iz mađarskog prvenstva i Kupa ponudili su dovoljno materijala da se vidi kako igraju, gdje mogu biti opasni i, možda još važnije, gdje znaju oscilirati. Honved je, naime, prilično atipična momčad. U stanju je odigrati vrlo kvalitetnu utakmicu, a već u sljedećoj pokazati sasvim drugo lice.

Trener je poznato ime mađarskog vaterpola, Istvan Marton Szivos, ali i momčad imenima nije sasvim nepoznata. Iako možda ne u tolikoj mjeri puna “zvučnosti” kao grčki doprvak. Opet, tu je vrlo dobar vratar Kristof Csoma, ujedno i jedini mađarski reprezentativac u momčadi, pa Viktor Vadovics, Viktor Pajan, te dvojica srpskih igrača Marko Janković, a osobito ljevak Lazar Vičković.

Svi na Poljud

Svakako je i publika pritom važan dio priče. U prvoj utakmici protiv Panathinaikosa mogla se osjetiti podrška s tribina, a danas bi ona, u susretu u kojem Jadran nema pravo na popravni, mogla biti još značajnija.

Prošlo je puno vremena otkako se Honved zadnji put plasirao u Ligu prvaka, što znači da su sigurno silno motivirani da konačno prekinu negativni niz.

Naravno, ni u Jadranovim redovima neće nedostajati motivacije, uvjereni smo u to! Na krilima mladih igrača, željnih elitnog natjecanja, dobrih utakmica i glasne publike, vjerujemo kako Mađarima uistinu neće biti lako.

Napomenimo kako je Panathinaikos slavljem u prva dva kola već izborio Ligu prvaka, dok će se direktna borba za ovu drugu ‘ulaznicu’ voditi upravo protiv Jadrana i Honveda u nedjelju u podne na Poljudu.