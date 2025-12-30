Jacques Houdek oduševio publiku na Zimskoj Adventuri u Trogiru: Slijede jutarnji i večernji doček Nove godine

Sinoć je u sklopu manifestacije Zimska Adventura u Trogiru održan koncert jednog od najpoznatijih i najcjenjenijih domaćih glazbenika, Jacquesa Houdeka, koji je pred brojnom publikom priredio večer ispunjenu emocijama, glazbom i pravim blagdanskim ugođajem.

Snažnim vokalom i prepoznatljivom karizmom Jacques Houdek izveo je niz svojih najpoznatijih skladbi, a trg je bio ispunjen pjesmom, pljeskom i pozitivnom energijom. Publika svih generacija s oduševljenjem je pratila koncert, čime je još jednom potvrđen značaj kvalitetnog glazbenog programa u obogaćivanju adventske ponude grada.

Zimska Adventura u Trogiru ulazi u svoju završnicu! Sutra i u četvrtak očekuje nas bogat glazbeni program. Sutra u jutarnjim satima posjetitelje očekuje sad već tradicionalni jutarnji doček uz Centrifuga bend, dok će nas u najluđu noć u godini, s početkom u 22 sata, uvesti XXS bend! Prvog dana 2026. zabavljat će nas Luka Nižetić na reprizi dočeka.

- Pozivamo sve građane i posjetitelje da i dalje uživaju u raznovrsnim događanjima i blagdanskoj atmosferi u srcu Trogira - priopćili su iz TZ Trogir.