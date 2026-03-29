Jackpot ili pravosudni skandal? Parcela od 800.000 eura otišla za 10.000 eura

Pogled na Rijeku i cijeli Kvarner. Na tržištu vrijedan 800 tisuća eura. U našoj priči samo 10 tisuća. Načelnik Lovrana u čudu objašnjava kako je isti predmet u dva sudska postupka dobio potpuno drugačija rješenja.

- Ovdje se radilo o pojedinačnom ispravnom postupku, sud je dao za pravo - navodnom vlasniku terena, da je on kupio taj teren odnosno njegovi preci pred 56 godina, ali bez ugovora, bez ikakvog dokaza i bez jednog svjedoka, rekao je načelnik općine Lovran Bojan Simonič.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zemljište u Zahejima u potpunosti je zapušteno. Stubište koje vodi do njega održavaju susjedi, a ni njihovo svjedočenje na sudu, koje je u prvom postupku sutkinja prihvatila, za drugu sutkinju nije imalo nikakvu pravnu težinu. Nerado govore pred kamerom i mole zaštitu identiteta.

- Pred svjedocima je taj gospodin izjavio više puta da nikad nije koristio taj teren i njemu je tata rekao da je to kupio, jedini svjedok mu je bila supruga koja nije poznavala njegovog tatu. I svi susjedi koji ovdje žive preko 60, 70 godina nikad se ne sjećaju da je netko od njih koristio taj teren niti da je rekao da ga je kupio, poručio je mještanin naselja Zaheji, Lovran, piše HRT.

Slučaj je ovo, u pravu poznat kao "PIP - pojedinačni ispravan postupak" odnosno zemljišno-knjižni postupak kojim uz dva svjedoka sud može priznati vlasništvo nad nekretninom.

- Šokirani su svi jer nitko nije očekivao da se to može dogoditi, da može doći nepoznata osoba i upiše se kao vlasnik na nešto što sigurno nikad nitko nije tu veze s njima imao, istaknuo je mještanin naselja Zaheji, Lovran.

Iz Ministarstva pravosuđa dobili pisani odgovor.

- Dvije sutkinje su rješavale zemljišno-knjižni predmet iz vašeg priloga i donijele su različite odluke jer su one u postupcima samostalne i neovisne. U Pojedinačnom ispravnom postupku odlučuje se na temelju isprava i drugih dokaza kojima se utvrđuje vjerojatnost jačeg prava. Općina Lovran, kao i svatko tko misli da mu je ispravljenim upisom povrijeđeno pravo, ima pravo podnijeti tužbu za ispravak, poručuju Ministarstvo pravosuđa i uprave RH.

Ovo nije izoliran slučaj, govori nam lovranski načelnik. Na zapušteno zemljište koje nitko godinama ne koristi, dođe nepoznata osoba i uz pomoć svjedoka upiše se kao vlasnik.

- Činjenica je da svi znaju i razumiju što se ovdje događa. Stvar je da se takve stvari ne smiju dopuštati, kazao je Simonič.

Hoće li lokalna zajednica, koja je 50 postotni suvlasnik zemljišta, uspjeti nešto promijeniti i zaustaviti zlouporabu u ovome i sličnim predmetima? I kako je moguće da se takvo što događa? Odgovori leže u našem pravosuđu.