„Ja umirem, živila Hrvatska!” Prije 34 godine na dubrovačkom bojištu poginuo je junak iz Imotske krajine

Prije točno 34 godine, 22. listopada 1992., započela je operacija Vlaštica, jedna od završnih velikih oslobodilačkih operacija Hrvatske vojske na Južnom bojištu tijekom Domovinskog rata. Cilj je bio osloboditi strateški iznimno važne položaje iznad Dubrovnika, s kojih su srpske snage nadzirale grad i njegovu okolicu te usmjeravale topnička djelovanja.

Operacija je trajala do 25. listopada, a ključnu ulogu imala je 4. gardijska brigada, uz doprinos 163. brigade Hrvatske vojske. Tijekom četverodnevnih borbi hrvatske su snage uspjele ovladati neprijateljskim položajima, ali pobjeda je plaćena životima četvorice pripadnika 4. gardijske brigade.

Među njima bio je i Mate Vučak Čigra, hrvatski branitelj iz Ciste Velike u Imotskoj krajini, čija se žrtva i danas pamti.

„Ja umirem, živila Hrvatska!”

Mate Vučak Čigra rođen je 1969. godine u Cisti Velikoj, a Domovinskom ratu pridružio se kao dragovoljac. Bio je pripadnik čuvene 3. imotske bojne 4. gardijske brigade, postrojbe koja je sudjelovala u najtežim borbama za oslobođenje hrvatskog juga.

Poginuo je prvog dana operacije Vlaštica, 22. listopada 1992., na Mrkasin brdu u dubrovačkom zaleđu. Njegove posljednje riječi, prema svjedočanstvima koja prenose Ministarstvo hrvatskih branitelja i službeni vojni izvori, bile su:

„Ja umirem, živila Hrvatska!”

Te riječi ostale su trajno povezane s njegovim imenom, ali i sjećanjem na generaciju hrvatskih branitelja koja je u obranu domovine krenula u najtežim okolnostima, svjesna da se mnogi možda neće vratiti svojim obiteljima.

Četiri dana teških borbi za oslobođenje Vlaštice

Prema publikaciji Ministarstva obrane i Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Vlaštica je bila jedan od najvažnijih neprijateljskih položaja iznad Dubrovnika. Zauzimanje toga područja bilo je planirano još tijekom ranije operacije Tigar, ali tada taj cilj nije ostvaren.

Hrvatske postrojbe 22. listopada krenule su u napad na zahtjevnom krškom terenu. Nakon početnih borbi i postupnog napredovanja, 24. listopada zauzeto je Mrkasin brdo, čime je slomljen važan dio neprijateljske obrane. Već sljedećeg jutra, 25. listopada, hrvatski vojnici ovladali su Vlašticom i ušli u Bobovište, čime je operacija uspješno završena.

Oslobađanjem tih položaja znatno je poboljšana sigurnost dubrovačkog područja, a operacija Vlaštica ostala je jedan od važnih vojnih uspjeha u završnici oslobađanja juga Hrvatske 1992. godine.

U rodnoj Cisti Velikoj podignut mu je spomen-park

Sjećanje na Matu Vučka Čigru dobilo je trajno obilježje u srpnju 2024. godine, kada je u njegovoj rodnoj Cisti Velikoj svečano otvoren spomen-park posvećen njegovu životu i žrtvi. Park je uređen u krugu osnovne škole, a u njegovu je središtu postavljeno brončano poprsje poginulog branitelja.

Na spomen-obilježju uklesane su njegove posljednje riječi, uz obilježja postrojbi kojima je pripadao. Projekt su pokrenule lokalne i braniteljske udruge, uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Svečanosti su nazočili članovi obitelji, suborci, ratni zapovjednici te brojni stanovnici Imotske krajine. Među uzvanicima bili su ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, dubrovački gradonačelnik Mato Franković i nekadašnji zapovjednici 4. gardijske brigade.

Franković je tom prilikom podsjetio na riječi pokojnog generala Nojka Marinovića da djecu treba učiti pamtiti, ali ne i mrziti, naglašavajući važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat.

Trideset i četiri godine nakon pogibije Mate Vučka Čigre, njegova rodna Cista Velika i dalje čuva uspomenu na svojega branitelja. Njegovo ime i riječi izgovorene na dubrovačkom bojištu ostaju trajni podsjetnik na cijenu hrvatske slobode.