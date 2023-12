"JA TEBI UPLATIM 60 HILJADA, TVOJIH JE 30" Procurili detalji razgovora o podjeli plijena

Nakon što je tjednik Nacional jučer objavio priču o tome kako je posebni savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević lokalnoj televiziji Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se u povratnoj transakciji isplati polovica predviđenog novca - nakon čega je predsjednik Vlade jučer rano poslijepodne hitno smijenio Lovrinčevića i ministra gospodarstva Davora Filipovića - danas je Nacional objavio novu, 18 i pol minuta dugu snimku razgovora između Lovrinčevića i novinara Mreže TV Marina Vlahovića, piše Jutarnji list.

- Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće godine isto, minimalno. Barem dok sam tu u Ministarstvu. Tu di pada lova, tak da, love ima, nije problem - kaže u jednom trenutku Lovrinčević novinaru Mreže TV.

Cijeli razgovor, čiju je snimku danas objavio tjednik Nacional, vrti se oko načina raspodijele plijena.

"Mene osobno zanima samo da obojica rade i da radite korisne stvari za društvo", kaže Lovrinčević, na što mu Vlahović replicira: "A kužim, mislim ja nemam, kako da ti kažem, oni su u svađi, ovaj je njemu napisao znaš ono..."

- Je** ga, to će se riješit. Nije problem da ti s njim dogovoriš da mi to polako, i kad ovaj vidi da ga mi nećemo za***at, da to funkcionira, znaš… To ti je 145 hiljada eura - kaže Lovrinčević.

Vlahović ga pita je je li to iznos koji bi dobili do 1. siječnja, a sada već bivši posebni savjetnik ministra gospodarstva odgovara: "Da! Još i vas dvojica, to ti je ono".

- To je pola od toga, ne? - pita Vlahović, a Lovrinčević mu odgovara: "Pola tebi, pola Marku".

- Od tih 145 (tisuća eura)? - inzistira na preciznosti Vlahović.

- Ne, ne 145 hiljada eura, možda i 150, znači to je okej. Sto šezdeset, imaš 75, pa 30 posto puta sedam, 21, 22,5, znači to je 52, 53 tisuće eura, svaki dobije po 25, 26 hiljada eura, svi ste sve riješili međusobno sve, prebili sve dugove vaše ovo ono i svi su u dobroj situaciji! - nabraja mu Lovrinčević.

Ništa čudno ako vam se vrti u glavi od silnih brojaka, jer tijekom cijelog razgovora provlači se nekoliko problema zbog kojih od naoko jednostavne sheme podijele plijene nastaje prava zavrzlama.

U jednom trenutku novinar Mreže TV kaže:

"Dobro, ali sad je on zvao ... snimali su tamo direktora HBOR-a (Hrvatska banka za obnovu i razvoj), on će im nešto odradit, ima troška, mora plaćat te ljude i to. Nije baš da neće ništa, je** te. Kužiš i on je stalno na raspolaganju, ta cijela televizija egzistira po tome što servisira državne agencije, snima, ne znam ovaj, pa ima dogovore s nekim gradovima pa njih prati…"

- Sve je, sve je okej, ali znaš… Kužiš, ne znam tko to njega plaća? Ne mislim ja da mi njega moramo plaćat išta. Mi možemo imat samo problema je** ga, ako ne možemo to realno… Ja sam mislio da mogu osigurat da ti funkcioniraš, da Marko funkcionira i to mi je bila ideja. Svatko na svoj način, ali je** ga, znaš… - odgovara mu Lovrinčević.

Tijekom razgovora spominju se Saša, Marko i Davor, ali ne i njihova prezimena, a razgovor između posebnog savjetnika ministra Davora Filipovića i novinara Mreže TV stalno se vrti oko podijele novca.

U jednom trenutku Lovrinčević kaže:

"Okej, nije nas za***‘o. Okej, to je njegova i Markova priča, sve je u redu. Sad ja tebi uplatim 60, znači tvojih je 30, ti nama vratiš 21, ti kažeš ne možeš mi vratit 21, a nema logike znaš?! Meni to nije jasno. Ne ulazeći u ovo. Dobiješ 160, tvojih 30, naših 30, od naših 30 ti platiš 30 posto poreza, pa koga boli kurac jesi ti vadio pare? Imaš ti dugove prema ljudima, pa dogovori s njim, plati dug, plati sebi. Ja ti imam pozajmica nekih koje sam… Nije to malo para… 50-60 hiljada… Mene ne zanima kako će, al’ je** ga to je ogromno… Znači ja znam njegovu situaciju, nema on bolje...".

Cijeli razgovor možete poslušati na stranicama Nacionala.