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"Ja sam pitao suca što je on tu točno vidio, a on je rekao da nije ništa vidio, ali da mu je senzor javio"

Martin Baturina nakon utakmice
Martin Baturina

Hrvatska je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u ludoj utakmici izgubila od Portugala. U posljednjim je sekundama poništen Gvardiolov zgoditak, treći takav na utakmici, pa smo se s 1:2 oprostili od natjecanja.

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Martin Baturina je nakon utakmice je rekao: "Mislim da smo nezasluženo ispali. Danas je sreća bila na njihovoj strani. Imali smo 1:0, nažalost je onda bio penal, njihov igrač je zabio dobar drugi gol. Ja sam pitao suca što je on tu točno vidio, a on je rekao da nije ništa vidio, ali da mu je senzor javio da je Matanović dirao loptu i eto… Pokazali smo da smo dobra ekipa, imamo kvalitetu, ali stvarno mi je žao zbog ispadanja jer mislim da nismo zaslužili", kazao je Baturina.

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