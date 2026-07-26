Izvučena tijela dvoje planinara. Ruski istražitelji pokreću kazneni postupak nakon tragedije na Elbrusu

Prema navodima Istražnog odbora za Kabardino-Balkariju, skupina planinara iz Bosne i Hercegovine tijekom večeri izgubila je rutu zbog naglog pogoršanja vremenskih uvjeta.

Istražni odbor Ruske Federacije, po nalogu predsjednika te institucije, pokrenuo je kazneni postupak zbog sumnje na prouzročenje smrti iz nehaja dviju ili više osoba, prema članku 109. stavku 3. Kaznenog zakona Ruske Federacije, piše Klix.ba.

Istražitelji trenutačno provode radnje usmjerene na prikupljanje dokaznog materijala.

"Prema dosadašnjim saznanjima istrage, 24. srpnja 2026. godine skupina od sedam stranih alpinista uspinjala se na planinu Elbrus. Tijekom večeri sljedećeg dana, zbog naglog pogoršanja vremenskih uvjeta, skupina je skrenula s predviđene rute. Jedan od alpinista spustio se s planine i prijavio da su se dvojica sudionika na visini od 5.100 metara osjećala loše te preminula. Nakon toga spasioci su pronašli još jednog preživjelog alpinista i tijela još trojice preminulih članova ekspedicije", navodi se u priopćenju Istražnog odbora Ruske Federacije za Kabardino-Balkarsku Republiku.

Podsjetimo, Ministarstvo za izvanredne situacije Ruske Federacije objavilo je novu videosnimku s planine Elbrus koja prikazuje iznimno teške vremenske uvjete u kojima se nastavlja akcija izvlačenja tijela sudionika ekspedicije koji su izgubili život tijekom uspona na najviši vrh Europe.

Spasioci ruskog Ministarstva za izvanredne situacije izvukli su tijela dvojice planinara iz Bosne i Hercegovine, a potraga je prekinuta zbog loših vremenskih uvjeta. Više pogledajte u videu.