Izvrijeđao policiju, poslao im ime, prezime i OIB: "Da ne promašite tko je!". Kažnjen s 2000 eura

Prema presudi, sve se dogodilo nedavno u Zagrebu, kad je oko 17 sati u e-mailu “vrijeđao i omalovažavao državne organe – policiju”.

“Vi idioti mislite da je protuzakonito napisati idiotu policajcu da je idiot Ili priglupom pomoćniku ministra da ništa ne radi i da je policija smeće jer su nesposobni svi u ministarstvu. Sad zbog toga ide tužba RH na EU sudu za Ljudska prava i onda kada dobijem, tek kreće pravo vrijeđanje, piše Danica.

Praznoglavi idioti koji rade u ministarstvu i policiji su sukrivci za stanje u ovoj državi i moja nepristojna ili prostačka ili seljačka kritika javne službe je zaštićeni govor po EU konvenciji za Ljudska prava i Ustavu Republike Hrvatske”, napisao je MUP-u.

Potom je poslao još dva e-maila u kojima uglavnom ponavlja uvrede te se točno predstavlja i čak šalje svoj OIB da znaju o kome je riječ: “Da ne promašite ko je”.

Igor se branio kako je “kabinetu Ministarstva unutarnjih poslova uputio mail za koji mu je potvrđeno od predstojnika kabineta da je zaprimljen. Smatra da nije kriv jer zakon nije predvidio da se kažnjava osoba koja kritizira rad javne službe”

“Generalno, nisam vrijeđao jednog policajca, niti dva, već cijeli sustav zbog načina na koji isti funkcionira”, ističe on.

Zbog e-mailova je završio dva dana u policijskom pritvoru, a sutkinja ga je ovih dana kaznila s 2000 eura i 50 eura troškova. Od svega mu se odbija 80 eura zbog dva dana iza rešetaka. Igor je poduzetnik i zarađuje 3000 eura mjesečno.

“Temeljem tumačenja i presude Europskog suda za ljudska prava, sloboda izražavanja nije apsolutno pravo i ne može biti korištena za širenje govora mržnje, što su u ovom slučaju navodi okrivljenika u kojima naziva policijske službenike „toliko nesposobnima da ne znate prepisati točno tri riječi“, piše Danica.

I „nadam se da će idioti (referirajući se na policijske službenike) kojima si proslijedio, ovaj puta biti sposobni prepisati podatke točno. Ali sumnjam, u policiji nema 10 ljudi koji su za to sposobni, uključujući vas u ministarstvu”, istaknula je sutkinja.