Izvori u Dalmaciji presušuju? Evo zašto, dovoljno je pogledati na Mosor i vidjeti razmjere

Prije nekoliko dana pisali smo o neobičnim prizorima s Kozjaka, gdje su velike površine hrastove vegetacije usred rujna poprimile bakreno-smeđu boju. Tada smo naveli kako se slična pojava može vidjeti i na Mosoru i Biokovu.

Sada s Mosora stižu fotografije koje možda još upečatljivije pokazuju razmjere ovogodišnjeg stresa za vegetaciju.

Čitavi obronci prošarani su crvenim, narančastim i tamnosmeđim krošnjama. Iz daljine bi se lako moglo zaključiti da gledamo fotografije snimljene duboko u listopadu ili početkom studenoga.

No jesen je tek na vratima.

Nije klasično jesensko šarenilo

Fotografije koje objavljujemo pokazuju da promjena boje nije ograničena na nekoliko stabala ili manju površinu. Bakreni tonovi protežu se preko velikih dijelova kamenitih mosorskih padina, izmjenjujući se sa zelenijom vegetacijom i golim vapnenačkim stijenama.

Baš kao i na Kozjaku, takva slika najvjerojatnije je posljedica dugotrajnog toplinskog i sušnog stresa nakon ekstremno toplog ljeta s vrlo malo oborine.

U kolovozu je na meteorološkoj postaji Split-Marjan palo svega 0,8 milimetara kiše, a zabilježeno je i 40 uzastopnih dana bez dana s najmanje jednim milimetrom oborine.

Na krškom području Mosora problem je još izraženiji. Tlo je često vrlo plitko, kamenito i ima malu sposobnost zadržavanja vode, pa višemjesečni manjak oborine vegetaciju dovodi do snažnog vodnog stresa.

Kiša je pala, ali posljedice su ostale

Tijekom posljednjih dana na području srednje Dalmacije mjestimice je bilo nešto kiše, no količine nisu bile ni približno dovoljne da nadoknade veliki višemjesečni deficit vode.

To se na Mosoru sada vidi golim okom.

Jednom kada se lišće zbog dugotrajne suše osuši i biljka uđe u prijevremenu senescenciju, nekoliko litara kiše ne može ga ponovno zazeleniti. Kod listopadnih hrastova smanjivanje lisne površine i prijevremeno venuće mogu biti dio odgovora stabla na nestašicu vode – na taj način smanjuje se daljnji gubitak vlage kroz krošnju. Istraživanja mediteranskih hrastova upravo gubitak dijela lisne površine opisuju kao jednu od reakcija na snažan vodni stres.

Važno je pritom naglasiti da smeđa ili crvena krošnja sama po sebi ne znači da je stablo uginulo. U nekim slučajevima riječ je o ranom završetku vegetacijske sezone i odbacivanju lišća radi preživljavanja stresnog razdoblja.

Novije istraživanje provedeno i na hrastovima u Hrvatskoj pokazuje da velika promjena boje krošnje tijekom kombinacije vrućine i suše može odgovarati upravo prijevremenoj senescenciji, a ne nužno potpunom odumiranju stabala.

Kada će konačno ozbiljnije pasti?

Ni početak novog tjedna zasad ne donosi obilnu kišu koja bi mogla ozbiljnije popraviti stanje tla.

Prema najnovijem DHMZ-ovu sedmodnevnom modelu za Split, tijekom ponedjeljka, utorka i srijede nema značajnije oborine. za petak, 25. rujna, predviđa izraženiji oborinski signal. Kako govorimo o prognozi nekoliko dana unaprijed, količina i točan termin još se mogu mijenjati.