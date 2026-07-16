[IZVJEŠTAJ UTAKMICE] Hajduk sveukupnom pobjedom uzvratio Žilini za poraz davne 2009.

Hajduk je danas od 20:30 u Slovačkoj igrao protiv slovačke Žiline drugu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli su u daljnju fazu natjecanja prošli s ukupnim rezultatom od 2:3.

Ovo je drugi put da su se Hajduk i Žilina susreli na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

Hajduk je zaprijetio u prvoj minuti: Hrgović prošao po lijevoj strani i ubacio, no domaćini su očistili. Tri je minute kasnije Brajković poslao loptu u kazneni prostor, no Šego je nije stigao. U petoj je minuti Pukštas povukao lijevo, krenuo prema sredini i uputio odličnu loptu za Brajkovića, no on je nije uspio stići. U 6. je minuti Iľko pucao iskosa, otišlo je pokraj vratnice. U 10. je minuti Koša je izveo slobodni udarac s 20 metara, otišlo je preko gola. Četiri minute kasnije Acapandié nije uspio stići loptu, otišla je u korner, a na koncu je Hranica pucao preko gola.

U 15. je minuti Brajković uspio izboriti korner nakon kojeg je Acapandié pucao, a Badžgoň je obranio. Tri je minute kasnije zaprijetio Roginić s druge strane i pucao, Silić je obranio. U 21. je minuti Hrgović zbog prekršaja. Minutu kasnije Žilina imala slobodni udarac, no naposljetku je otišlo u korner i potom u novi, no nije bilo opasno. U 26. je Pukštas na sebe navukao niz igrača i nakon niza povlačenja, dosuđen je faul. Minutu kasnije Pukštas je krasno podvalio za Melnjaka koji je pucao lijevom, obranio je Badžgoň. U 29. je minuti Pukštas ponovno pucao, no preko gola.

U 30. je minuti Skoko odlično povukao, lopta je stigla do Pajazitija čiji je udarac završio u bloku, a minutu nakon žuti je karton dobio Van Hoorenbeeck. U 35. je minuti Pališčák pucao glavom nakon slobodnog udarca, otišlo je pokraj gola, no bio je i u zaleđu. Sedam minuta kasnije Pajaziti je izveo korner s lijeve strane, a domaćini su odbili u novi korner iz kojeg je Melnjak glavom pucao pokraj gola. U 45. je minuti ubacio je Brajković s desne strane, Šego nije dobro uspio zahvatiti loptu.

U prvoj je minuti sudačke nadoknade Pukštas izborio slobodni udarac, izveo ga je Hrgović, a Hajduk je poveo: fantastičan ubačaj Hrgovića glavom je pospremio Van Hoorenbeeck upisavši prvijenac u bijelom dresu. Pogodak se dugo provjeravao, naposljetku je bio i priznat, a onda je označen i kraj poluvremena.

Drugo je poluvrijeme krenulo s izmjenom u redovima Žiline, Okál je zamijenio Pališčák. U 52. je minuti Žilina izjednačila: Roginić je izbjegao zaleđe i matirao SIlića za 1:1. Četiri minute kasnije Žilina igranje rukom Acapandiéa, no sudac je signalizirao da nema govora o jedanaestercu. U 59. je mintuti ubacio Hrgović u petarac, Badžgoň je uhvatio loptu.

U 64. je minuti Dalisson zamijenio Skoku. Minutu nakon domaćini su imali slobodan udarac, ali nije bilo opasnosti za Silića. U 66. je minuti Káčera zamijenio Bzdyl, a Faška Koša. Minutu potom požutio je Adang. U 72. je minuti Iľko zamijenio Ďatko.

U 75. je minuti Huram je zamijenio Brajkovića, a Bamba Hrgovića. Pet minuta kasnije Huram je tražio Šegu, no Okál je bio brži. U 82. je minuti Florea je zamijenio Adanga. Minutu potom pucao je Huram, no njegov je pokušaj obranio Badžgoň. U 84. je minuti Livaja zamijenio Šegu i odmah je po ulasku bio u dobroj prilici, no Badžgoň je obranio. Dvije minute kasnije Livaja je proigrao Bambu koji nije dobro pucao. U 88. je minuti Pukštas proslijedio do Bambe, no otišlo je daleko od gola.

U drugoj minuti petominutne sudačke nadoknade Žilina je povela: Bzdyl je pucao, Silić obranio, no Melnjak je bio na odbijancu i tijelom poslao loptu u mrežu za 2:1. Minutu nakon Florea je pucao glavom, no preko gola. To je ujedno bila posljednja prilika utakmice.

ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Hranica, Adang, Káčer, Bari - Kóša, Roginić, Iľko

Klupa: Šipoš, Tarcsi,Okál, Baleja, Florea, Bzdyl, Svoboda, Faško, Ďatko, Kaša, Prokop, Petruska

HAJDUK: Silić - Acapandié, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Brajković, Skoko, Melnjak - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Gabrić, Bamba, Dalisson, Livaja, Raçi, Marešić, Brruti, Del Moral, Huram, Hodak