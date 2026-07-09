[IZVJEŠTAJ POLUVREMENA] Bijeli opasniji, Brajković zabio sjajan pogodak

Hajduk danas od 20 sati na Poljudu igra protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a rezultat je na poluvremenu 1:0 zahvaljujući pogotku Brajkovića iz 22. minute

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom u 20:30.

Prvi su zaprijetili gosti u 4. minuti kada je Faško pucao s 20-ak metara, no nije pogodio okvir gola. Tri minute kasnije Melnjak je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šegu, ali brži je bio branič Žiline koji je odbio loptu u korner iz kojeg Bijeli nisu konkretnije zaprijetili. U 9. je minuti Hranica pobjegao Bijelima i pucao iskosa, no srećom po Splićane, pokraj vratnice. Tri minute kasnije ubacio je Pukštas, no Kaša je spriječio daljnju opasnost.

U 16. je minuti Melnjak pokušao iskosa, na odbijenoj je bio Šego, no njegov je obećavajući pokušaj zaustavio Narimanidze. Minutu potom Melnjak je nakon kornera tražio Šegu, no domaćini su obili u korner. U 22. je minuti Hajduk poveo: Brajković se odlučio na hrabri potez i s desne strane iskosa pucao lijevom pogodivši rašlje za 1:0. Dvije minute kasnije Marešić je nevjerojatno pogriješio, a to je moglo Bijele koštati pogotka: dodao je prema Siliću ni ne gledavši gdje je, srećom, lopta je otišla pokraj vratnice. U 29. su minuti Šego i Pajaziti dobro kombinirali, no Pajaziti nije uspio proći vratara Žiline, otišlo je izvan okvira gola.

U 34. je minuti Brajković je izvrsno prebacio do Šege koji se nije najbolje snašao ispred Badžgoňa. Četiri minute kasnije Žilina je krenula u kontru, no Faško nije ozbiljnije zaprijetio Siliću. U 44. je minuti Pukštas izborio slobodni udarac, lopta je došla do Hrgovića koji je pokušao iskosa, no obranili su se gosti.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo nikakve prilike pa su Bijeli na poluvrijeme otišli s golom prednosti.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, De Almeida, Melnjak – Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Livaja, Raçi, Brruti, Del Moral, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Hodak, Žaper

ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - Faško, Kóša - Roginić

Klupa: Tarcsi, Šipoš, Okál, Adang, Baleja, Florea, Iľko, Minárik, Ďatko, Prokop