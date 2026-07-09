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[IZVJEŠTAJ POLUVREMENA] Bijeli opasniji, Brajković zabio sjajan pogodak

Bijeli vode golom Brajkovića iz 22. minute

Hajduk danas od 20 sati na Poljudu igra protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu, a rezultat je na poluvremenu 1:0 zahvaljujući pogotku Brajkovića iz 22. minute

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom u 20:30.

Prvi su zaprijetili gosti u 4. minuti kada je Faško pucao s 20-ak metara, no nije pogodio okvir gola. Tri minute kasnije Melnjak je prošao po lijevoj strani i ubacio za Šegu, ali brži je bio branič Žiline koji je odbio loptu u korner iz kojeg Bijeli nisu konkretnije zaprijetili. U 9. je minuti Hranica pobjegao Bijelima i pucao iskosa, no srećom po Splićane, pokraj vratnice. Tri minute kasnije ubacio je Pukštas, no Kaša je spriječio daljnju opasnost.

U 16. je minuti Melnjak pokušao iskosa, na odbijenoj je bio Šego, no njegov je obećavajući pokušaj zaustavio Narimanidze. Minutu potom Melnjak je nakon kornera tražio Šegu, no domaćini su obili u korner. U 22. je minuti Hajduk poveo: Brajković se odlučio na hrabri potez i s desne strane iskosa pucao lijevom pogodivši rašlje za 1:0. Dvije minute kasnije Marešić je nevjerojatno pogriješio, a to je moglo Bijele koštati pogotka: dodao je prema Siliću ni ne gledavši gdje je, srećom, lopta je otišla pokraj vratnice. U 29. su minuti Šego i Pajaziti dobro kombinirali, no Pajaziti nije uspio proći vratara Žiline, otišlo je izvan okvira gola.  

U 34. je minuti Brajković je izvrsno prebacio do Šege koji se nije najbolje snašao ispred Badžgoňa. Četiri minute kasnije Žilina je krenula u kontru, no Faško nije ozbiljnije zaprijetio Siliću. U 44. je minuti Pukštas izborio slobodni udarac, lopta je došla do Hrgovića koji je pokušao iskosa, no obranili su se gosti. 

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo nikakve prilike pa su Bijeli na poluvrijeme otišli s golom prednosti.

HAJDUK: Silić - Acapandié, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, De Almeida, Melnjak – Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Livaja, Raçi, Brruti, Del Moral, Huram, Karačić, Skelin, Skoko, Hodak, Žaper

ŽILINA: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - Faško, Kóša - Roginić

Klupa: Tarcsi, Šipoš, Okál, Adang, Baleja, Florea, Iľko, Minárik, Ďatko, Prokop

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