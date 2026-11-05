Izvanredno stanje na nebu iznad Europe: Avion hitno preusmjeren u vojnu bazu

Putnički zrakoplov Airbus, koji je letio iz Dublina prema Rimu, preusmjeren je u četvrtak, 5. studenoga, prema vojnoj zračnoj bazi na sjeveru Francuske zbog dojave o bombi. Informaciju je potvrdio ured francuskog premijera Sébastiena Lecornua.

Prema pisanju Euronewsa, zrakoplov je tijekom leta iz irske prijestolnice prema Italiji morao promijeniti planiranu rutu nakon sigurnosnog upozorenja.

Iz ureda francuskog premijera priopćeno je kako nadležne službe pomno prate razvoj situacije, piše Euronews.