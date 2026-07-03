Izvanredno obraćanje Milanovića: "Prste dalje od Kundida, vojska neće u Pariz"

Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti nakon eskalacije sukoba s Vladom oko slanja hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Pariz, piše N1.

"Admiral Robert Hranj je bio na pravom putu u ocjeni ove situacije i nema veze s politikom kroz život, za razliku od generala Josipa Lucića, koji je visio iz rukava Stipi Mesiću."

Objasnio je kad vojna osoba smije ne izvršiti vojnu zapovijed.

"Zašto je presudan Zakon o službi? Jer se radi o vojnoj službi i zato jer protuhe iz HDZ-a po toj osnovi prijete Kundidu da će imati posljedice po službu. Neće, a objasnit ćemo i zašto ne. Zakon o službi u Oružanim snagama govori o obavezi provedbe zapovijedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovijedi i naloge jest predsjednik Republike, nitko drugi", kazao je Milanović pa do kraja pročitao Zakon.

Naglasio je da su vrlo jasne stvari koje vojnik ne smije.

"Kad pogledamo Zakon o obrani, i on se dotiče pravila. Primjerice, zapovijedanje i rukovođenje u Oružanim snagama zasniva se na načelima jednočelništva i subordinacije."

Dodano je stao u obranu generala Kundida.

"Kome sve ovo nije jasno, nikad mu neće biti jasno. Naslušao sam se spektakularnih neznalica, a drže katedre na fakultetima. To govore jer su zločesti. I, pokušavaju ubiti čovjekovu dušu, prikazati ga kao varalicu. Jer, nezakonita naredba ne postoji kao pojam."

Potom je krenuo s čitanjem Ustava i objašanjavanjem točaka.

"Evo što se događa kad se vanjska politika provodi kroz čobanluk, silovanje i ignoriranje akata. Članak 144 b) kaže da Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno njihovim ustavnim ovlastima Vlada i Predsjednik Republike. Što ovdje nije jasno? A što je stvarnost u Hrvatskoj? Reći ću vam što je stvarnost. Ovo je stupilo na snagu 2010., ja još nisam bio premijer, a pregovarao sam sa Šeksom i ekipom što će ući u Ustav. Ovo sam ja napisao, moja desna ruka. HDZ je to htio izbaciti, to se sve zna. Nikoga nisam ucjenjivao, ali sam pritiskao i iznudio na legitiman način da bude ovako, a ne kako je htio HDZ - meni sve, grabi, daj. Ja nisam ni vidio sebe ni u jednoj od tih uloga."

Okrenuo se i prema premijeru...

"Tko zastupa Hrvatsku? Plenki", rekao je Milanović, nakon čega se osvrnuo na razgovore koje je svojedobno vodio s Ivom Josipovićem i Kolindom Grabar-Kitarović:

"Predsjednicu su Karamarko i ekipa huškali da zabrani mihomod. Sve je to danas dostupno, sve se to može vidjeti."

"Plenković, Plenković i samo Plenković"

Vratio se na premijera.

"Plenković, Plenković i samo Plenković. Koga zastupa on u tim tijelima? Samo sebe. Što drugo možemo zaključiti? Mene nema tamo. Čisti privatluk, grubi, seljački. Tu se ne može govoriti lijepim riječima".

Kaže da Plenković vodi protuustavu politiku.

"Ako odlučim da vojska nekamo neće ići, ako budem zlonamjeran, to se mora provesti. Jer, ako se to ne provede vojska će se raspasti. Prema Ustavu ja nisam samo to što jesam, ali sam odgovoran."

Nije izignorirao ni najave iz HDZ-a, posebno one ministra pravosuđa Damira Habijana, koji mu je najavio iznenađenje.

"To je njegova politika. Ali njegova, privatna, protuustavna politika. To je protuustavnost o kojoj moramo govoriti. Da prijetim konzekvencama kao ministar koji ne razlikuje strane svijeta? Koji ne zna zašto vojska nije u Austriji? Koji me optužio za kršenje vojne tajne za nešto što je javni podatak. To je van pameti. "Cunning plan, Baldrick." Iznenadi me tako da me ne iznenadiš uopće. Iznenadi me samo da ne budeš kao da izađeš iz jajeta - gol."

Ponovio je da u istoj stvari ne mogu postojati dva zapovjednika.

"Ne mogu biti dva zapovjednika u istoj stvari, dvije hijerarhije, dvije uspravnice i dvije osobe koje su zadnji oslonac. Može biti samo jedna", rekao je Milanović.

"Što je zakonodavac pisao, zašto se toga latio?"

Osvrnuo se na tumačenja da je odlazak vojnika u Pariz ceremonijalno i protokolarno pitanje.

"Što je to ceremonijalno, protokolarno? To ne piše, to naravno, odlučujem ja. A to je napisano totalno nepismeno, koriste se krivi veznici. Tako je mogao pisati Petar Zoranić koji je umjetnik. Ali tako se ne piše hrvatski. Što je zakonodavac pisao, zašto se toga latio? Pokazala se u zakonu potreba. Pa valjda se zakonom nudi rješenje. Ali ne, oni pišu da se u zakonu pokazala potreba. Ako mislite da ima dalje - ništa!"

Milanović tvrdi da se stvaraju kaos i zbunjuje sustav.

"Znate kad se to događalo? Tijekom prijepora o slanju počasne bojne u Bleiburg. Pa su im puške uzimali. Pa onda oko manipuliranja klapama, tko će ih gdje slati, hoće ići u Bosnu. Bijeda, ustavnopravna bijeda."

Potom je poručio da se generala Kundida ostavi na miru.

"Prste i prljave šake dalje od Kundida. Onaj tko ga spomene još i jednom, taj je za mene kriminalac! Ovo je namjera da se zemlja obezglavi. On ostavku nikad neće dati. Nije lojalan predsjedniku Vlade, njegov odnos prestaje one sekunde kad sam ga ja imenovao na tu dužnost. On odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Tako sustav funkcionira, osobna lojalnost."

Još jednom je poručio Plenkoviću neka pozove policiju u Pariz.

"Ne preporučam mu to jer ćemo "stršati", ispali bi još veći magarci. Hrvatska vojska tamo ne ide, iz razloga koje sam naveo, koji su teški kao malj, iako nikoga ne moraju udarati nikoga po glavi kao malj. Ali, na kraju su se oni udarili maljem po glavi, ti ljudi koji su agresivni socijalno i verbalno, ali su fizički šaka jada. Ispričavam se, Anušić nije."

Kao što je ranije rekao u našem programu filozof Marko Vučetić, tako i Milanović naglašava da Kundid ostavku neće dati "jer vojnici ostavke ne daju".

"Neki novi vojni savez"

"Nema ni umirovljenja, to je statusno pitanje, a status tih ljudi je reguliran Zakonom o službi. Ustvari, njemu nije teško, kad nema mobinga."

Zatim se ponovno obrušio na bivšeg ministra obrane Marija Banožića.

"Vraćamo se na početne postavke Baneta iz Vinkovaca, Night Ridera po slavonskim cestama, koji je maltretirao i propitkivao pravo da se predsjednika treba helikopterom voziti kad je na autocesti 500 automobila po kvadratnom kilometru, dok se istovremeno pruža osobna zaštita braći bliskoistočnih diktatora, zločinaca i ubojica. Da maknu osiguranje s mene pa ga daju Bibiju?"

Milanović je rekao da se stvara "neki novi vojni savez" i poručio da bi o tome trebalo pitati građane.

"Stvara se neki novi vojni savez. Pitajmo građane što misle o tome. Ali da bismo ih pitali, moramo imati nešto čvrsto. A nema ničega, to je sve blebetanje, bljutavo je."

Najavio je da će za nekoliko dana biti u Ankari, a da će u njegovoj pratnji biti i Kundid.

"Ja ću u Ankari za dva, tri dana, Kundid će biti u mojoj pratnji, u tri minute na vijeću NATO-a morati reći velike stvari. Tri minute. To je stvarno trošak kojeg hrvatski ljudi moraju biti svjesni. U te tri minute bi Plenković objavio radosnu vijest."

"NATO je postao financijski savez"

Milanović se zatim osvrnuo na novac za ukrajinsko naoružanje.

"A ja sam prošle godine rekao da neki među nama žive u svijetu fantazije. Da kažem da je 70 milijardi eura koje će sljedeće godine biti isplaćeno za ukrajinsko naoružanje krivi put i da u tome sudjeluje i Hrvatska sa svojih 120, 130 milijuna? Jesu li naši ljudi to čuli, znaju li za to? Tu odluku je donio NATO", rekao je Milanović.

Dodao je da bi se umjesto toga možda trebalo pregovarati.

"NATO je postao financijski savez. Možda bolje da Ukrajincima idu novci za civilnu infrastrukturu jer zemlja nestaje. Tko god kalkulira, sutra može reći, pa tko vas šiša. Ja ću reći da to nije pravi način. Možda bi bilo bolje sjesti i pregovarati."

Zatim je iznio tvrdnju o Ukrajini, rekavši da je imala "zlikovce koji su veći od ustaša".

"Evo, sad ulaze u sukob s Poljskom zbog Bandere, to sam najavio prije četiri godine."

Na samom kraju je rekao da nema nikakvog stegovnog postupka protiv Kundida.

"On nakon ovoga ide u mirovinu, gotovo je. Za tri godine gotovo je i za mene", zaključio je predsjednik.

Spor između Pantovčaka i Banskih dvora prerastao je u ozbiljnu političku krizu, a od načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida tražilo se da odluči čiju će odluku provesti.

Premijer Andrej Plenković i Vlada traže da vojnici idu na mimohod, dok je Milanović protiv toga.

Kundid je, objavio je u četvrtak ministar obrane Ivan Anušić, poslušao Milanovića te, prema njegovoj odluci, vojnici neće ići na mimohod.