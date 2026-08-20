Izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada: Milanović je zatražio raspravu, ali ni on ni Plenković neće doći

Hrvatski sabor danas od 9:30 održava izvanrednu sjednicu sazvanu zbog problema s opasnim otpadom koji je nezakonito odložen na području Gospića i Ličko-senjske županije.

Sjednicu je sazvao predsjednik Sabora na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je zatražio raspravu zbog zabrinutosti za zdravlje stanovništva, ali i mogućih posljedica za okoliš.

Zastupnici raspravljaju o zaključcima

Izvanredna sjednica trajat će dva dana, a započet će slobodnim iznošenjem stajališta saborskih zastupnika. Nakon toga slijedi rasprava o predloženim zaključcima vezanim uz slučaj nezakonito odloženog otpada.

Ovisno o tome koliko će današnja rasprava potrajati, u petak će zastupnici nastaviti raspravljati ili će se pristupiti glasovanju.

Za prihvaćanje predloženih zaključaka potrebna je većina od najmanje 76 saborskih zastupnika.

Bez Milanovića i Plenkovića

Iako je izvanredna sjednica sazvana upravo na njegov zahtjev, predsjednik Zoran Milanović neće joj nazočiti, potvrđeno je iz Ureda predsjednika.

U sabornici neće biti ni predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Njegov izostanak potvrđen je iz Banskih dvora.

Sabor će tako tijekom dvodnevnog zasjedanja pokušati zauzeti stav o slučaju koji je otvorio pitanja odgovornosti za nezakonito odlaganje opasnog otpada te mogućih posljedica za stanovnike i okoliš na području Gospića i Ličko-senjske županije.