Izravni sudar: U teškoj prometnoj nesreći ozlijeđena trudnica

U izravnom sudaru dvaju automobila koji se danas oko 20:30 dogodio u Marindvoru kod Požege ozlijeđena je trudnica, piše 034portal.

Prema prvim informacijama s mjesta nesreće, riječ je o ženi u poodmakloj trudnoći. Težina njezinih ozljeda zasad nije poznata.Portal navodi da je jedan od vozača djelovao vidljivo alkoholizirano, no policija to još nije službeno potvrdila.

"Udarac se čuo kao da je eksplodirala bomba", ispričali su uznemireni mještani.

Na mjestu nesreće su djelatnici hitne pomoći, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege i policija. Očevid je u tijeku, a više informacija o okolnostima sudara trebalo bi biti poznato nakon njegova završetka.