Izraelski ministar: Svake noći treba likvidirati 30 do 40 ljudi u Gazi

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, pripadnik krajnje desnice u koaliciji premijera Benjamina Netanyahua, izjavio je da bi u Gazi svake noći trebalo provoditi ciljane likvidacije "30 do 40" ljudi. Istodobno je ponovno zagovarao masovno iseljavanje Palestinaca i izraelsko naseljavanje Gaze, piše Euronews.

Ben-Gvir je izjave dao u podcastu Roma Braslavskog, bivšeg Hamasovog taoca, tijekom razgovora o situaciji u Izraelu nakon napada 7. listopada. Kritizirao je smanjenje intenziteta izraelskih napada na Gazu.

"Nije tajna da se ne slažem s premijerom. Smatram da u Gazi treba provoditi ciljane likvidacije i svake noći ukloniti 30 do 40 ljudi", rekao je.

"I to ne samo one koji predstavljaju neposrednu prijetnju. Tamo ima ljudi koji nisu vrijedni života. Ne bi trebali živjeti. To čak nisu ni ljudi", dodao je Ben-Gvir.

Jedan od najutjecajnijih ljudi izraelske krajnje desnice

Slične izjave izraelskih dužnosnika ranije su izazivale međunarodne osude, a neke su predane Međunarodnom sudu pravde kao dokaz genocidne namjere. Izrael odbacuje optužbe za genocid u Gazi.

Ben-Gvir nema zapovjedne ovlasti nad izraelskom vojskom i ne može naređivati napade na Gazu, no kao ministar nacionalne sigurnosti ima značajan utjecaj na sigurnosni aparat. Pod njegovom su nadležnošću nacionalna policija i zatvorski sustav u kojem se nalaze tisuće Palestinaca iz Gaze i s okupirane Zapadne obale.

Ranije se javno hvalio smanjenjem obroka palestinskim zatvorenicima, a izraelski Vrhovni sud 2025. presudio je da je zatvorska služba pod njegovim vodstvom Palestincima uskraćivala minimalne količine hrane potrebne za preživljavanje.

"Cijelu Gazu vidim kao našu"

Ben-Gvir je u istom razgovoru zagovarao masovno iseljavanje Palestinaca i ponovno izraelsko naseljavanje Pojasa Gaze. Prije 20 godina Izrael se povukao iz Gaze, uklonio 21 židovsko naselje iz bloka poznatog kao Gush Katif i povukao svoje snage.

"Cijelu Gazu vidim kao našu", rekao je Ben-Gvir. "Naselja ne samo u Gush Katifu, nego u cijeloj Gazi. Treba poticati što više iseljavanja, slati ih u njihove zemlje. Za teroriste nema iseljavanja, nema ničega - njih treba pobiti jednog po jednog", zaključio je.