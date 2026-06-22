Izraelska vojska usmrtila dvojicu Palestinaca, stanovnici izašli na ulice

Na okupiranoj Zapadnoj obali danas su održani prosvjedi nakon što je palestinsko Ministarstvo zdravstva objavilo da su u Beit Ummaru poginula dvojica Palestinaca, stara 15 i 19 godina.

Prema dostupnim informacijama, tijekom incidenta koji se dogodio u nedjelju navečer u mjestu sjeverno od Hebrona ranjena su još dvojica mladića. Izraelska vojska priopćila je da su njezini pripadnici reagirali nakon što su Palestinci navodno bacali Molotovljeve koktele prema izraelskom naselju te palili automobilske gume. U priopćenju se navodi da su dvije osobe ubijene, dok su dvije ranjene.

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Stanovnici Beit Ummara u ponedjeljak su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo i odali počast poginulim mladićima. Sigurnosna situacija na Zapadnoj obali znatno se pogoršala od početka rata u Gazi u listopadu 2023. godine, a izraelska vojska posljednjih mjeseci provodi opsežne operacije usmjerene protiv palestinskih militantnih skupina.

Prema podacima palestinskih zdravstvenih vlasti sa sjedištem u Ramali, u posljednje dvije i pol godine u sukobima i neredima na tom području život je izgubilo više od tisuću Palestinaca.

Istodobno, raste zabrinutost zbog sve češćih incidenata u kojima sudjeluju izraelski doseljenici, a koji su, prema navodima palestinske strane, postali agresivniji prema lokalnom stanovništvu.

Zapadna obala i Istočni Jeruzalem pod izraelskom su kontrolom od Šestodnevnog rata 1967. godine. Na tom području danas živi oko tri milijuna Palestinaca te približno 700 tisuća izraelskih doseljenika. Palestinska samouprava smatra te teritorije temeljem buduće palestinske države, s Istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom.