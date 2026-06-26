Izrael, Libanon i SAD potpisali okvirni sporazum

U Washingtonu je u petak potpisan okvirni sporazum između Izraela i Libanona, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, čime je napravljen važan korak prema smirivanju višemjesečnih sukoba između izraelskih snaga i libanonskog Hezbolaha.

Dokument su u američkom State Departmentu potpisali libanonska veleposlanica Nada Moawad, izraelski veleposlanik Yechiel Leiter te predstavnici SAD-a.

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Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da sporazum predstavlja temelj za buduće pregovore i uspostavu dugotrajnog mira i sigurnosti između dviju država. Pojedinosti dogovora zasad nisu objavljene.

Libanonska veleposlanica istaknula je da je riječ o prvom koraku prema obnovi punog suvereniteta zemlje, očuvanju teritorijalne cjelovitosti te stvaranju uvjeta za trajan prekid neprijateljstava. Dodala je kako bi sporazum trebao omogućiti povratak raseljenih stanovnika njihovim domovima i otvoriti put stabilnijoj budućnosti Libanona.

Pregovori su, među ostalim, obuhvatili i pitanje područja na jugu Libanona koja drži izraelska vojska. Iako su se pojavile informacije da je Izrael spreman prepustiti dio teritorija libanonskim oružanim snagama, takve su tvrdnje službeni predstavnici obje strane odbacili.

Najnoviji val sukoba započeo je početkom ožujka, kada je Hezbolah pokrenuo napade na Izrael nekoliko dana nakon zajedničke američko-izraelske vojne akcije protiv Irana. Izrael je odgovorio zračnim i kopnenim operacijama u Libanonu.

Prema dostupnim podacima, u sukobima je u Libanonu poginulo više od 4.000 ljudi, dok je više od milijun stanovnika bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Na izraelskoj strani život je izgubilo najmanje 32 vojnika i četvero civila. Hezbolah nije objavio službene podatke o vlastitim gubicima, no ranije su se pojavile procjene da je tijekom sukoba poginulo nekoliko tisuća njegovih pripadnika.

Unatoč potpisivanju sporazuma, napetosti na terenu nisu u potpunosti prestale. Libanonski državni mediji izvijestili su da je izraelska vojska stanovnicima mjesta Mansuri na jugu zemlje bacala letke s pozivom na evakuaciju, što je prvi takav slučaj od stupanja na snagu primirja. Libanonski vojni izvori tvrde i da je Izrael posljednjih dana proširio područje pod svojom vojnom kontrolom na jugu zemlje.