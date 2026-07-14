Izostanak Messija s treninga izazvao uzbunu, poznat razlog

Uoči polufinalnog dvoboja Svjetskog prvenstva protiv Engleske, argentinsku reprezentaciju nakratko je zabrinuo izostanak Lionela Messija s treninga. Međutim, pokazalo se da razloga za paniku nema te se očekuje da će kapetan aktualnih svjetskih prvaka biti spreman za susret koji je na rasporedu u srijedu u Atlanti.

Messi nije trenirao zbog posjekotine na glavi i iznad oka koju je zadobio tijekom četvrtfinalnog ogleda sa Švicarskom. Riječ je o lakšoj ozljedi zbog koje je dobio poštedu, a ubrzo se vratio treninzima.

Iza Argentine je zahtjevan put do polufinala. Prema pisanju argentinskog TyC Sportsa, momčad Lionela Scalonija dodatno su iscrpili visoke temperature, česta putovanja, jedna utakmica više zbog proširenog formata Svjetskog prvenstva te dva susreta koja su otišla u produžetke.

Scalonija mogu razveseliti i vijesti o Cristianu Romeru i Leandru Paredesu. Obojica su nakon četvrtfinala sa Švicarskom bila vidno iscrpljena, no nisu zadobila ozbiljnije ozljede te bi također trebala konkurirati za nastup protiv Engleske.

Iako se očekuje da će Messi, Romero i Paredes biti u zapisniku za polufinale, još nije poznato hoće li izbornik od prve minute računati na svu trojicu.

Za Messija će ogled s Engleskom biti prvi u karijeri protiv seniorske engleske reprezentacije na reprezentativnoj razini. Argentinski kapetan ujedno je i statistički najuspješniji igrač dosadašnjeg dijela prvenstva s osam pogodaka i tri asistencije.