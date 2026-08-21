Iznos uopće nije loše: Ovo je cifra koju je Hajduk već sada zaradio Europi

Hajduk je nakon četiri godine i ispadanja od Villarreala ponovno u play-offu Konferencijske lige, korak do europske jeseni nakon 16 godina, nakon što je u dvije utakmice izbacio litavski Žalgiris 9-2, odnosno 4-0 u uzvratu. U prvoj utakmici doigravanja odigrao je 2-2 protiv Rakowa na Poljudu.

Splitski klub dosad je od Uefa-e zaradio 525.000 eura, a taj će iznos nastavkom natjecanja dodatno povećati. Prema Uefinu sustavu raspodjele novca za sezonu 2026/27., nastup u svakom kvalifikacijskom krugu vrijedi 175.000 eura. Bijeli su taj iznos dobili za prvo pretkolo, u kojem su izbacili Žilinu, za drugo, u kojem je ispao od Pafosa, za treće protiv Žalgirisa, kao i za ulazak u posljednje.

Ispadne li Hajduk u doigravanju protiv Rakowa (uzvrat se igra 27. kolovoza u Poljskoj), pripast će mu eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,45 milijuna eura. Najveći financijski dobitak donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige, pišu 24 sata.

Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno s naknadama za četiri odigrana kvalifikacijska kruga Hajduk bi osigurao najmanje 3,87 milijuna eura.

Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.