Iznenađujuća namirnica koja bi mogla sniziti krvni tlak, prema novoj studiji

Preporuke o konzumaciji punomasnih mliječnih proizvoda godinama su predmet rasprava. Dok neke zdravstvene organizacije savjetuju proizvode s niskim udjelom masti, novija istraživanja sve češće propituju uvriježeno mišljenje da su punomasne varijante nužno lošije za zdravlje.

Nova studija, objavljena u časopisu Journal of Nutrition, pokazala je da se punomasni mliječni proizvodi mogu uklopiti u uravnoteženu prehranu bez debljanja ili pogoršanja važnih zdravstvenih pokazatelja, a mogli bi pridonijeti i blagom snižavanju krvnog tlaka, prenosi Eating Well.

Što je pokazalo istraživanje?

Istraživanje je trajalo 12 tjedana i uključivalo 74 odrasle osobe s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretilošću. Sudionici su podijeljeni u tri skupine.

Prva je konzumirala mliječne proizvode s niskim udjelom masti uz dnevno smanjenje kalorijskog unosa za 500 kalorija. Druga je također smanjila unos za 500 kalorija, ali je svakodnevno konzumirala tri porcije punomasnih mliječnih proizvoda. Treća je konzumirala tri porcije punomasnih proizvoda bez ograničavanja kalorija.

Sudionici koji su jeli punomasne proizvode konzumirali su mlijeko, grčki jogurt i sir.

Najveći pad sistoličkog krvnog tlaka zabilježen je kod skupine koja je konzumirala nemasne proizvode uz kalorijsku restrikciju – oko 4,25 mmHg.

Međutim, zanimljiv rezultat zabilježen je i kod skupine koja je jela punomasne mliječne proizvode bez ograničavanja kalorija. Njima se sistolički tlak smanjio za oko 2,72 mmHg, a zabilježeno je i blago smanjenje opsega bokova.

Nisu se udebljali

Ni u jednoj skupini koja je konzumirala punomasne mliječne proizvode nije došlo do povećanja tjelesne težine. Nisu zabilježena ni pogoršanja BMI-ja, udjela tjelesne masti, kolesterola ili šećera u krvi, dok se povećao unos proteina i kalcija.

Ipak, istraživanje ima ograničenja. Obuhvatilo je relativno mali broj ljudi i trajalo samo 12 tjedana, pa se na temelju rezultata ne mogu donositi zaključci o dugoročnim učincima. Studiju su djelomično financirali kanadski proizvođači mlijeka, iako autori navode da financijeri nisu utjecali na rezultate.

Rezultati sugeriraju da umjerena konzumacija punomasnih mliječnih proizvoda poput mlijeka, grčkog jogurta i sira može biti dio uravnotežene prehrane bez nužnog povećanja tjelesne težine. Studija također otvara mogućnost da takva prehrana može pridonijeti blagom snižavanju krvnog tlaka, no za čvršće zaključke potrebna su veća i dugotrajnija istraživanja.