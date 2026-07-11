Iznenađuju li vas ove cijene? Evo koliko košta jedna noć partijanja na Ultri

Ultra Europe i ove je godine u Split privukla desetke tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, no uz vrhunski glazbeni spektakl dolaze i cijene koje mnogima mogu predstavljati ozbiljan udarac na budžet. Kada se zbroje ulaznica, piće i nešto hrane, jedna festivalska večer lako može premašiti nekoliko stotina eura.

Za one koji su ulaznice kupovali po službenim cijenama, jednodnevna General Admission (GA) ulaznica stoji od 129 eura, dok trodnevna iznosi od 259 eura. Ljubitelji VIP iskustva morali su izdvojiti od 239 eura za jedan dan ili od 489 eura za sva tri dana, dok najskuplja VIP Ultra ulaznica stoji od 269 eura za jedan dan, odnosno od 519 eura za festivalski vikend. Na te iznose treba dodati i naknade za obradu te ostale pristojbe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za hrvatske i srpske državljane organizator je ponudio i povoljnije jednodnevne ulaznice, pa je, primjerice, za nedjelju njihova cijena iznosila 69 eura.

Voda šest, koktel 22 eura

Ni ponuda pića unutar festivalskog prostora nije jeftina. Za običnu bocu vode od pola litre potrebno je izdvojiti šest eura, jednako koliko stoji i gazirana mineralna ili vitaminska voda. Limenka energetskog pića Red Bull prodaje se za sedam eura, a ista je cijena i za jednu dozu votke od 0,03 litre.

Najveći izdatak predstavljaju kokteli. Mojito, Cuba Libre, Moscow Mule, Mai Tai, Long Island Iced Tea ili Sex on the Beach u čaši od 0,4 litre stoje 22 eura, dok litrena verzija doseže čak 42 eura.

Na šankovima se mogu kupiti i gotova alkoholna pića u limenkama, poput Pelin tonica ili Skinny koktela, po cijeni od 12 eura. Ljubitelji domaćih žestokih pića za travaricu, šljivovicu, višnjevac, kruškovac, borovnicu, medicu ili orahovac morat će izdvojiti sedam eura po porciji.

Ni hrana nije povoljna

Gladni posjetitelji također moraju računati na više cijene. Na jednom od najposjećenijih štandova regular kebab wrap stoji 17 eura, dok "Monster" verzija košta 20 eura. Kebab bowl prodaje se za 16 eura.

Punjeni krumpiri također nisu jeftini. Pulled pork i chili con carne stoje po 16 eura, dok su pulled chicken i creamy mushroom chicken 18 eura po porciji.

Koliko na kraju košta večer?

Posjetitelj koji kupi jednodnevnu ulaznicu od 129 eura, popije dvije boce vode, jedan koktel i pojede kebab, potrošit će najmanje oko 196 eura, bez uračunatih naknada za ulaznicu ili eventualnog prijevoza.

Ako se tijekom večeri odluči na još koje piće ili koktel, račun bez problema može premašiti 200 eura.