Iznenada preminuo kultni hrvatski glazbenik. Kolege se emotivno opraštaju

Deni Kožić iznenada je preminuo u 62. godini. Vijest je objavio njegov kolega, Dubravko Ivaniš Ripper, frontmen benda 'Pips, Chips & Videoclips' na svom Facebook profilu.

'Napustio nas je Deni Deny Kožić, moj zapruđanski guru i neko vrijeme član Pipsa u Drveće i rijeke koncertnoj eri. Muzičar od glave do pete i je*en tip privatno. Život nas je, na moju sreću, spojio sve do današnjih dana. Deny, skuri jednu i za mene namćora čim dođeš rego. Volim te, vidimo se', napisao je Dubravko.

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