Iznenada preminula influencerica Kristina Kovačević Hitrec, majka šestero djece

Preminula je Kristina Kovačević Hitrec, hrvatska blogerica, influencerica i organizatorica evenata koju je javnost najbolje poznavala kao autoricu popularne Facebook stranice Mamin blog.

Kroz godine je oko svog bloga okupila veliku zajednicu pratitelja, a bez previše uljepšavanja govorila je o majčinstvu, trudnoći, obiteljskim odnosima i svakodnevnim problemima roditelja. Bila je majka šestero djece, a uz aktivnosti na društvenim mrežama sudjelovala je i u brojnim humanitarnim akcijama.

Dobitnica je nagrade Ponos Hrvatske, a tijekom godina surađivala je s brojnim medijima te se uključivala u različite društvene i humanitarne inicijative.

Vijest o njezinoj smrti objavio je Marin Vlahović, koji se od nje oprostio emotivnom objavom.

"Jučer se dogodila tragedija. Napustila nas je Kristina Kovačević Hitrec, poznata kao 'Mamin blog', majka šestero djece, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske, žena koja je sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama, surađivala s raznim medijima i novinarima, pa i otkrivala pojedine afere", napisao je.

"Prije svega bila je dobar čovjek"

Vlahović se osvrnuo i na njezinu snažnu prisutnost na društvenim mrežama. Kristina nije bježala od javnih rasprava, a njezine su objave nerijetko izazivale velik broj reakcija i oprečnih komentara.

"Kristina se često sukobljavala na društvenim mrežama i postojale su osobe koje su je sustavno uznemiravale, ali oni koji su je bolje poznavali kažu da je prije svega bila dobar čovjek i da je uvijek spremno pomagala drugima", napisao je Vlahović.

"Moja sućut njenoj obitelji. Počivala u miru, draga prijateljice", zaključio je.

Kovačević Hitrec posljednjih je godina otvoreno dijelila i osobna iskustva iz vlastitog života. Pisala je o odnosima, razvodima, odgoju djece i problemima s kojima se susretala kao majka velike obitelji. Upravo je neposredan način na koji je govorila o privatnom životu privukao velik broj pratitelja, ali nerijetko i izazivao burne rasprave.

Mamin blog na Facebooku pratio je šesteroznamenkast broj ljudi, dok je Kristina veliku publiku okupila i na drugim društvenim mrežama.

Još početkom kolovoza bila je aktivna na društvenim mrežama. Tada je, tri mjeseca nakon rođenja šestog djeteta, s pratiteljima dijelila kako napreduje njezin povratak u formu.