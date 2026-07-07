Iznenada preminula 36-godišnja pjevačica iz jednog od najvećih svjetskih plesnih hitova

Glazbeni svijet potresla je vijest o smrti britanske pjevačice Lauren Bennett, najpoznatije po vokalnom doprinosu megahitu “Party Rock Anthem” grupe LMFAO, ali i po članstvu u djevojačkom sastavu G.R.L.

Kako pišu britanski mediji, vijest o njezinoj smrti potvrdile su bivše članice grupe G.R.L., koje su se od Lauren oprostile emotivnom porukom. The Guardian navodi da uzrok smrti zasad nije objavljen, a The Sun prenosi da su je kolegice opisale kao osobu čiji je “lijepi duh dotaknuo mnoge živote”.

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Službeni podaci: inquest zakazan za listopad

Prema javno dostupnom popisu mrtvozornika za područje Kenta i Medwaya, Lauren Bennett-Wormald preminula je 29. svibnja 2026. u Meophamu, u dobi od 36 godina. Službena istraga, odnosno inquest, zakazana je za 30. listopada 2026. u 14 sati.

Britanski mediji u naslovima navode da je imala 37 godina, no službeni popis mrtvozornika navodi 36 godina, što odgovara činjenici da je rođena u lipnju 1989., a preminula krajem svibnja ove godine.

Svjetsku slavu donio joj je “Party Rock Anthem”

Lauren Bennett široj javnosti postala je poznata 2011. godine, kada je sudjelovala u pjesmi “Party Rock Anthem” grupe LMFAO. Riječ je o jednom od najvećih dance-pop hitova prošlog desetljeća, pjesmi koja je obilježila klubove, radijske postaje i društvene mreže diljem svijeta.



The Guardian navodi da je Bennett, prije svjetske prepoznatljivosti, nastupala u lokalnim prostorima u Kentu, okušala se i u britanskom X Factoru, a potom postala članica grupe Paradiso Girls. Kasnije je surađivala s imenima poput will.i.ama i CeeLo Greena.

G.R.L. i tragedija koja je obilježila bend

Nakon uspjeha s LMFAO-om, Lauren se pridružila grupi G.R.L., projektu koji je pokrenula Robin Antin, poznata kao osnivačica Pussycat Dollsa. U sastavu su bile Lauren Bennett, Simone Battle, Natasha Slayton, Emmalyn Estrada i Paula van Oppen.

Grupa je pažnju privukla pjesmama “Vacation”, “Ugly Heart” i suradnjom s Pitbullom na singlu “Wild Wild Love”. The Sun podsjeća da je “Wild Wild Love” u Velikoj Britaniji dospio do šestog mjesta ljestvice, dok je “Ugly Heart” postao jedan od njihovih najpoznatijih hitova.

No uspon grupe prekinula je tragedija. Godine 2014. u 25. godini preminula je članica Simone Battle, nakon čega su članice G.R.L.-a pokrenule kampanju za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju i objavile pjesmu “Lighthouse” u njezinu čast. Bend se raspao 2015. godine, iako je kasnije bilo pokušaja povratka.

Iza nje ostali suprug i kći

Prema pisanju The Suna, Lauren Bennett se 2019. godine udala za partnera Kennyja Wormalda, a iza nje su ostali suprug i njihova kći Harlow.

Njezina iznenadna smrt ponovno je otvorila emotivna sjećanja fanova na kratku, ali intenzivnu karijeru grupe G.R.L., čiji su veliki pop-planovi ostali u sjeni osobnih tragedija.