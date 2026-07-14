"Iznad površine mora pojavila se tamna leđna peraja": Istraživači mislili da snimaju dupina, potom je uslijedilo iznenađenje

Tijekom jednog od nedavnih izlazaka na teren istraživači Instituta Plavi svijet kod otoka Lošinja fotografirali su prizor koji bi neiskusno oko lako moglo zamijeniti za dupina.

Iznad površine mora pojavila se tamna leđna peraja, no detaljnijim promatranjem utvrđeno je da je riječ o tuni.

Tune koriste dupine kao „izviđače“

Kako su pojasnili iz Instituta Plavi svijet, tune i dupini ponekad se mogu promatrati zajedno na otvorenom moru. Takva povezanost smatra se oblikom komenzalizma, odnosa u kojem jedna vrsta ima korist, dok druga pritom uglavnom nije ni na dobitku ni na gubitku.

Tune tijekom dana mogu plivati neposredno ispod ili uz skupine dupina. Dok se dupini češće zadržavaju bliže površini jer moraju izlaziti po zrak, tune uglavnom plivaju na dubinama između deset i dvadeset metara.

Boravak u blizini dupina tunama može olakšati pronalaženje i okupljanje plijena. Dupini im pritom služe kao svojevrsni „izviđači“ u velikom i naizgled praznom prostranstvu otvorenog mora.

Površina mora često vara

Fotografija nastala kod Lošinja tako je još jednom pokazala koliko prizori na moru mogu biti varljivi. Leđna peraja koja na prvi pogled podsjeća na dupina može pripadati sasvim drugoj vrsti.

Istodobno, riječ je i o zanimljivom primjeru povezanosti među morskim životinjama koje, iako pripadaju različitim skupinama, dijele isti prostor i koriste ponašanje drugih vrsta kako bi lakše pronašle hranu i preživjele.

„Ono što vidimo na površini nije uvijek ono što na prvi pogled mislimo da jest“, poručili su iz Instituta Plavi svijet.