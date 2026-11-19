UUredu gradonačelnika Imotskog održan je radni sastanak na kojemu se razgovaralo o inicijativi za izmještanje graničnog prijelaza Jovića Most na novu, prometno i sigurnosno prikladniju lokaciju.

Na sastanku su sudjelovali gradonačelnik Imotskog Luka Kolovrat, načelnik Općine Posušje Ante Begić, načelnik Postaje granične policije Imotski Tihomir Nenadić te načelnik Sektora za granicu Policijske uprave splitsko-dalmatinske Mladen Bužančić.

Tijekom sastanka razmotrene su mogućnosti izmještanja postojećeg graničnog prijelaza, čija sadašnja lokacija zbog prostornih ograničenja, uskih pristupnih prometnica i čestih prometnih zastoja, osobito tijekom ljetnih mjeseci, otežava prometovanje i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Predstavnici Policijske uprave splitsko-dalmatinske iskazali su suglasnost za promjenu lokacije graničnog prijelaza, čime je učinjen važan korak prema daljnjoj razradi inicijative i pripremi potrebne dokumentacije.

Cilj je projekta osigurati sigurnije i protočnije odvijanje prometa, kvalitetnije uvjete za obavljanje granične kontrole te rasterećenje naseljenog područja kroz koje trenutačno prolazi promet prema prijelazu.

Grad Imotski i Općina Posušje nastavit će suradnju s nadležnim institucijama Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi se utvrdili potrebni administrativni, tehnički i međudržavni koraci za realizaciju projekta.

Izmještanjem graničnog prijelaza Jovića Most dugoročno bi se unaprijedila prometna povezanost imotskog i posuškog područja te poboljšala kvaliteta života stanovnika s obiju strana granice, piše radio Imotski.