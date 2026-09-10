Izmjerili ste visok tlak kod kuće? Liječnica otkriva što prvo trebate napraviti

Povišeni krvni tlak jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u Hrvatskoj. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, s njim živi oko 1,5 milijuna stanovnika u dobi između 30 i 79 godina, što čini gotovo 60 posto ljudi u toj dobnoj skupini.

Posebno zabrinjava podatak da je krvni tlak pod kontrolom kod tek oko 348 tisuća oboljelih. Više od milijun ljudi, prema procjenama, i dalje živi s nedovoljno reguliranim tlakom.

No što napraviti kada tlakomjer kod kuće iznenada pokaže visoku vrijednost?

Nemojte paničariti, pričekajte pet minuta

Liječnica Pauline Swift upozorava da jedno povišeno mjerenje samo po sebi nije dovoljno za zaključak da osoba ima hipertenziju. Krvni tlak nije uvijek jednak, a na rezultat mogu utjecati brojni čimbenici, među kojima su stres, temperatura, tjelesna aktivnost te hrana i piće koje smo nedavno konzumirali.

„Ako izmjerite neočekivano visoku vrijednost, ostanite mirno sjediti pet minuta pa ponovite mjerenje“, savjetovala je za Express.

Ako se visoke vrijednosti ponavljaju, potrebno je obratiti se liječniku, medicinskoj sestri ili ljekarniku. Swift posebno upozorava da ljudi ne bi trebali sami sebi postavljati dijagnozu niti pokušavati liječiti povišeni tlak na svoju ruku.

Jednako tako, osobe koje već uzimaju propisane lijekove za krvni tlak ne bi trebale samostalno prekidati terapiju ako kućna mjerenja počnu pokazivati bolje rezultate.

Koliki bi trebao biti krvni tlak?

Prema smjernicama organizacije Blood Pressure UK, idealnim se smatra krvni tlak između 90/60 i 120/80 mmHg.

Vrijednosti od 120/80 do 135/85 mmHg smatraju se povišenima, dok vrijednosti iznad 135/85 mmHg upućuju na visoki krvni tlak koji zahtijeva daljnju liječničku obradu.

Kod početka praćenja tlaka kod kuće preporučuje se mjerenje tijekom sedam dana, i to ujutro i navečer. Slične smjernice daje i britanski Nacionalni institut za zdravlje i izvrsnost (NICE), koji za potvrđivanje dijagnoze hipertenzije preporučuje mjerenje dvaput dnevno tijekom sedam dana.

Mnogi tlak provjere tek kada se počnu osjećati loše

Swift upozorava i na problem nedovoljne prevencije. Prema rezultatima ankete koju navodi, 83 posto ispitanika smatra da prevelik broj ljudi čeka pojavu zdravstvenih tegoba prije nego što provjeri krvni tlak. Istodobno je samo polovica ispitanika tlak provjerila tijekom protekle godine.

„Pozivam sve, bez obzira na godine, da izdvoje nekoliko minuta za svoje zdravlje“, poručila je.

Redovita kontrola omogućuje da se problem otkrije prije nego što povišeni krvni tlak dovede do ozbiljnih i potencijalno nepovratnih posljedica.

„Poznavanje vlastitih brojki daje vam priliku da reagirate prije nego što visoki tlak uzrokuje ozbiljna i potencijalno nepovratna oštećenja. Provjera traje svega nekoliko minuta. Bez obzira na to koliko godina imate, to bi mogle biti najvažnije minute koje ćete ove godine posvetiti svom zdravlju“, zaključila je liječnica.