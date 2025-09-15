Izložbe, radionice, koncerti – sjajan obljetnički program u Etnografskom muzeju Split

Tri velika jubileja Etnografskog muzeja Split ujedno su i tri razloga više za posjet muzeju u rujnu jer se, povodom obljetnica priprema bogat izložbeni i popratni program koji uključuje stručna vođenja, radionice i nekoliko koncerata.

115 je godina otkako je, u srpnju 1910. osnovan Etnografski muzej Split, zahvaljujući predanom radu arhitekta Kamila Tončića, a svoj prvi dom pronalazi u prostorima Obrtne škole. 15 godina kasnije, 26. 7. 1925. splitska općina Etnografskom muzeju predaje na korištenje prostor današnje Stare gradske vijećnice na Pjaci pa muzej ove godine obilježava i stotu godišnjicu od useljenja u prostor u kojem je dosad najdulje „stanovao“.

2005., točno 80 godina kasnije, Etnografski muzej useljen je u prostor iza Vestibula, u nekadašnje privatne odaje Dioklecijanove palače, te u obližnju srednjevjekovnu palaču Božičević. U 2025. godini se tako, pored dvije spomenute obljetnice, u muzeju obilježava i 20 godina djelovanja na sadašnjoj lokaciji.

Tim povodom goste muzeja u sljedećih nekoliko dana očekuje niz atraktivnih programa kojima će Etnografski obilježiti trostruku obljetnicu djelovanja. U petak, 19. rujna, na rasporedu je otvorenje izložbe „Nije zlato sve što sja“ autorice Ide Jakšić, muzejske savjetnice Etnografskog muzeja Split. Na izložbi će se predstaviti dio fundusa koji se odnosi na tekstilne predmete ukrašene srmom - sjajnim nitima, uzicama i vrpcama zlatne ili srebrne boje. Nekada izrađivani od zlata, srebra i bakra, a potom i od njihovih legura i imitacija, ovi ukrasi tekstilu su davali naglašenu notu raskoši, a tako ukrašena odjeća oduvijek je smatrana dragocjenostima i simbolima moći i bogatstva, ukazujući na istaknuti društveni položaj njihovih vlasnika: svećenstva, plemića, imućnijih gradskih i seoskih obitelji. Otvorenje ove zanimljive izložbe bit će popraćeno i glazbenim programom za koji je zadužen RØLØ, eksperimentalni elektro-punk trio iz Splita.

Dan kasnije, u subotu 20. rujna, prijepodne u Etnografskom možete provesti učeći tradicijski splitski ples: u suradnji s Folklornim ansamblom Jedinstvo, radionica „Splitski ples za početnike“ namijenjena svima zainteresiranima za učenje prvih plesnih koraka počinje u 11 sati, dok je večer istoga dana rezervirana za jazz koncert u izvedbi Klasične hrvatske četvorke, kvarteta koji će izvoditi program posvećen Johnu Coltraneu.

U srijedu, 24. rujna, pod nazivom „Upoznaj Etnografski“ posjetitelji će moći saznati mnoštvo manje poznatih detalja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti muzeja kroz stručno vođenje dr. sc. Joška Belamarića, a po prvi puta za javnost će se otvoriti i terasa Etnografskog muzeja. Večer će uljepšati i mandolinski orkestar Sanctus Domnio.

Program obilježavanja obljetnica EMS

Petak, 19. rujna 2025.

19:00 Otvorenje izložbe autorice Ide Jakšić „Nije zlato sve što sja“

20:00 Koncert – RØLØ

Subota, 20. rujna 2025.

11:00 „Splitski ples za početnike“ – plesna radionica za djecu i odrasle uz vodstvo članova FA Jedinstvo

19:00 Jazz koncert - KLASIČNA HRVATSKA ČETVORKA „Coltrane - live at Birdland“

Srijeda, 24. rujna 2025.

19:00 „Upoznaj Etnografski“ - šetnja kroz muzej uz vodstvo dr. sc. Joška Belamarića

20:00 Otvorenje terase Etnografskog muzeja Split

Koncert mandolinskog orkestra SANCTUS DOMNIO